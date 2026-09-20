Le FC Barcelone traverse une période positive sous la houlette de son entraîneur allemand Hansi Flick, l'équipe ayant entamé la saison d'un pas assuré, avec de bons résultats et une assimilation croissante par les joueurs du style de leur entraîneur. Le défenseur français Jules Koundé, en revanche, est sorti des plans dans le onze de départ au cours des dernières semaines, au point de disputer trois matches consécutifs sans jouer la moindre minute.

Selon le journal espagnol « Sport », le joueur français n'a pas participé aux rencontres face à Levante, au Racing et à Séville, une situation qui a particulièrement attiré l'attention lors du dernier match, Koundé faisant son retour au stade « Sánchez Pizjuán », où il avait laissé une empreinte marquante durant ses années à Séville. Malgré l'accueil chaleureux du public, le défenseur a suivi la rencontre depuis le banc des remplaçants, lors d'une soirée particulière face à son ancien club.

La situation de Koundé revêt une importance sportive croissante, au-delà de l'aspect émotionnel, puisqu'il n'a été titulaire que lors de deux des huit premières rencontres de la saison. Son rôle au poste d'arrière droit a reculé face à l'émergence du jeune Xavi Espart et au niveau élevé affiché par Eric García à ce poste.

Une nouvelle opportunité se présente aujourd'hui à l'international français pour changer la donne quant à son temps de jeu, la blessure du défenseur danois Andreas Christensen ayant modifié la situation en défense, lui qui avait la préférence de Flick comme partenaire de Pau Cubarsí. Son absence dans les prochaines semaines laisse l'entraîneur allemand avec moins d'options pour composer sa ligne arrière.

Koundé peut mettre à profit ces circonstances pour retrouver du temps de jeu à un poste qu'il connaît bien, sa polyvalence tactique redevenant un atout au service de l'équipe. Bien que Flick ait principalement utilisé le Français comme latéral depuis le début de la saison dernière, le manque d'effectifs dans l'axe défensif pourrait pousser l'entraîneur à le repositionner comme défenseur central.

Koundé n'a disputé que dix minutes au poste de défenseur central lors des cinq matches auxquels il a pris part cette saison, mais la blessure de Christensen pourrait changer ces plans.

Le défenseur français a été le seul joueur du Barça à s'être entraîné après le match face à Séville, malgré le fait qu'il n'ait pas joué la moindre minute, conscient de la nécessité de chercher à regagner la confiance de son entraîneur.

Le Barça a besoin d'éléments prêts en défense, ce qui offre à Koundé une occasion propice de retrouver sa place et d'alterner entre le poste de latéral et celui de défenseur central, afin d'apporter une solution fiable à Flick tout au long de l'absence du joueur danois. La décision lui revient ainsi de nouveau.

La prochaine trêve internationale offre au joueur une occasion supplémentaire de retrouver le rythme des matches, après sa convocation en équipe de France pour disputer quatre matches amicaux et renouer avec la compétition ainsi qu'avec le sentiment de son rôle de premier plan. Les rencontres face à la Turquie, à la Belgique, à l'Italie, puis de nouveau à la Belgique constitueront ses prochains tests avec la sélection.



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