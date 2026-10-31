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Retours et absences : des changements attendus dans la composition du Real Madrid face au Racing

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Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Racing Santander, dimanche soir, pour le compte de la 11e journée du championnat d'Espagne.

Il s'agira du troisième match que Vinicius Junior manquera en raison de sa suspension, avant qu'il ne retrouve le onze de départ mercredi prochain, en Ligue des champions face à l'AEK Athènes.

Le journal AS a dévoilé les grandes lignes de la composition attendue du Real Madrid face au Racing, où Yan Diomande continue d'évoluer sur le côté gauche, après avoir livré une prestation exceptionnelle lors du Clasico, au cours duquel il a laissé entrevoir l'éclat de son immense talent.

Le onze de départ des Merengue ne devrait pas connaître beaucoup de changements, même si le calendrier des matchs cette semaine imposera une certaine rotation, l'équipe devant disputer 3 rencontres en 7 jours.

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01 nov. 2026

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Fede Valverde sera absent de la rencontre, ce qui fait de Dumfries le principal candidat pour occuper le poste de latéral droit, tandis que Bernardo Silva prendra place au milieu de terrain.

Un changement interviendra au poste de gardien de but, avec le retour de Thibaut Courtois, remis de la grippe qui l'avait privé du déplacement à Barcelone.

Le gardien belge réintégrera le onze de départ du club madrilène, Andriy Lunin prenant place sur le banc des remplaçants.

Au poste de latéral droit, la concurrence entre Dumfries et Trent Alexander-Arnold reprend de plus belle, mais le joueur néerlandais aborde la rencontre avec un avantage sur son rival.

La ligne défensive devrait être composée d'Ibrahima Konaté et de Dean Huijsen dans l'axe, Rüdiger devant être titulaire face à l'AEK Athènes, tandis que Marc Cucurella occupera le poste de latéral gauche.

Au milieu de terrain, Bernardo Silva sera aligné aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, le joueur portugais apportant à l'équipe sa touche créative et ses qualités techniques.

Jude Bellingham continuera d'évoluer au poste de meneur de jeu, avec une liberté de mouvement, tandis qu'Arda Güler occupera le côté droit et Diomande le côté gauche, et qu'en pointe, Kylian Mbappé mènera l'attaque.

Ainsi, la composition attendue du Real Madrid face au Racing sera la suivante : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bernardo Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé.

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