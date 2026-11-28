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Eric Maxim Choupo-Moting serait ouvert à un retour au Bayern Munich. C’est ce qui ressort du dernier épisode du podcast Bild, « Bayern Insider ».

L’attaquant de 37 ans pourrait ainsi envisager de porter à nouveau le maillot du club le plus titré d’Allemagne pendant six mois. Des rumeurs en ce sens ont récemment circulé , alors que le FCB fait face à de nombreux problèmes d’effectif en attaque.

Avec les blessures de Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Michael Olise et Jamal Musiala, une grande partie de l’attaque munichoise est actuellement indisponible. Le club a surtout besoin d’une solution de remplacement au poste d’avant-centre.

Saibari a d’abord subi une rupture du ligament de la syndesmose lors du match contre le BVB fin octobre et sera encore absent pendant plusieurs mois . C’est la même blessure qu’a désormais subie Kane, pourtant considéré comme irremplaçable, vendredi soir contre le 1. FC Cologne. Gnabry est lui aussi absent depuis le match contre le BVB en raison d’une blessure musculaire et ne reviendra pas avant la fin de l’année. Olise (contusion) et Musiala (nouvelle déchirure de fibres musculaires) sont les derniers à avoir rejoint l’infirmerie.

Getty Images

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Qu’a dit Max Eberl au sujet d’un transfert d’Eric Maxim Choupo-Moting ?

Dans ce contexte, Choupo-Moting serait une solution de remplacement possible, notamment parce que le Bayern prendrait relativement peu de risques en le recrutant. Le contrat du Germano-Camerounais avec son club, le Red Bull New York, expire à la fin de l’année. Il serait donc disponible sans indemnité de transfert. L’international camerounais aux 76 sélections avait rejoint la MLS après avoir passé près de six mois sans club, à la suite de l’expiration de son contrat au Bayern à l’été 2024.

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Durant son passage à Munich (de 2020 à 2024), Choupo-Moting est devenu l’un des favoris du public et de ses coéquipiers. Jusqu’à sa prolongation de contrat en 2023, il avait aussi su convaincre sur le terrain en tant que remplaçant de Robert Lewandowski .

Malgré les difficultés d’effectif, les dirigeants munichois sont restés discrets jusqu’à présent sur la question des recrues hivernales. Avant le match de Ligue des champions contre Lille, le directeur sportif Max Eberl, interrogé directement sur un éventuel transfert de Choupo-Moting , a déclaré : « Nous réfléchirons très attentivement à la nécessité d’agir. Mais pour le moment, ce n’est vraiment pas quelque chose que nous envisageons, car les joueurs qui sont ici nous aideront lors des sept prochains matches et nous leur faisons confiance à 100 %. »

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Un retour d’Eric Maxim Choupo-Moting au FCB serait-il une bonne idée ?

Oliver Kahn, ancien dirigeant du club, s’est lui aussi montré sceptique quant à un recrutement hivernal au Bayern. « Il faut lancer les jeunes maintenant ! Avec leurs ambitions, ils doivent montrer ce dont ils sont capables. Ils doivent apprendre à nager à ce niveau-là », a-t-il déclaré dans l’émission Sky « Triple – der Hagedorn-Fußballtalk ».

Selon lui, il ne faut « surtout pas agir dans la précipitation » à Munich. « Quand j’entends sans cesse qu’il faut maintenant faire des transferts cet hiver… Les responsables savent très bien qui reviendra et quand, et si c’est vraiment nécessaire. La question est aussi toujours de savoir ce que le marché offre. Y a-t-il des joueurs capables d’améliorer le Bayern, ou est-il tout simplement difficile de trouver en hiver des joueurs pour compléter l’effectif ? », a ajouté Kahn.