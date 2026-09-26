Retour lors de la cinquième édition : Oman offre à la sélection saoudienne un exploit absent depuis 47 ans

L'Arabie saoudite a réalisé un exploit qui manquait depuis 47 ans, après sa large victoire face à Oman lors de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite s'est imposée face à son homologue d'Oman sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, dans la deuxième journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Il s'agit de la deuxième victoire consécutive de l'Arabie saoudite, après son succès lors du premier match face au Koweït sur le plus petit des scores, ce qui porte son total à 6 points, avec lesquels elle occupe la tête du premier groupe, avec deux longueurs d'avance sur l'Irak, deuxième.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadhiah », c'est la première fois que l'Arabie saoudite parvient à remporter ses deux premiers matches de la Coupe du Golfe arabe depuis près de 47 ans.

La dernière fois que l'Arabie saoudite avait réalisé cet exploit remontait à l'édition « Golfe 5 » en 1979, lorsqu'elle avait battu les Émirats arabes unis 2-1, puis Oman elle-même par un score de quatre buts à zéro.

Le plus étrange est que l'Arabie saoudite n'était pas parvenue à remporter ce tournoi malgré cet exploit, le titre étant revenu à l'Irak, qui avait gagné tous ses matches et trôné en tête de l'épreuve avec un total de 18 points, tandis que l'Arabie saoudite avait terminé troisième, derrière le Koweït, dauphin.

Rappelons que l'Arabie saoudite est la première équipe qualifiée pour les demi-finales du tournoi « Golfe 27 », et qu'il lui suffit d'un match nul face à l'Irak lors de la troisième journée, mardi prochain, pour terminer en tête du groupe.