Le contrat de l’ancien international allemand, qui avait mis un terme à sa carrière en sélection allemande après la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, court encore jusqu’en 2027 chez les Merengue, avec une option pour une saison supplémentaire.

Son avenir au-delà reste totalement incertain. Selon Sport Bild, Rüdiger souhaiterait se pencher sur la question au printemps prochain. D’ici là, il serait pleinement concentré sur l’équipe entraînée par Jose Mourinho.

Sous les ordres du Portugais, Rüdiger a récemment alterné entre le banc des remplaçants et le onze de départ. Il se sentirait néanmoins vif et en forme, tandis que sa famille se plairait beaucoup dans la capitale espagnole. C’est aussi Mourinho qui, l’été dernier, a plaidé pour une prolongation du contrat de Rüdiger.

Italie, Angleterre ou Arabie saoudite : où Rüdiger pourrait-il aller ?

Si toutefois il apparaissait cet hiver qu’un avenir à Madrid pourrait être compliqué, la Saudi Pro League pourrait devenir une option, tout comme la Premier League. En Angleterre, Tottenham Hotspur s’intéresserait surtout au joueur de 33 ans.

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Après ses passages au VfB Stuttgart et à l’AS Rome, Rüdiger a joué au Chelsea FC de 2017 à 2022. Il y a même remporté la Ligue des champions en 2021 sous les ordres de Thomas Tuchel. Un retour à Londres pourrait donc séduire Rüdiger, d’autant que ses deux enfants y sont nés.