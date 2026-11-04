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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Retour de Vinicius et absence de Valverde : Mourinho dévoile la composition du Real Madrid face à l'AEK Athènes

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
Grèce
Espagne
Portugal
Brésil
Uruguay

Militão apparaît dans l'axe de la défense, et Dumfries mène le flanc droit

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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter l'AEK Athènes ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La composition du Real Madrid pour le match d'aujourd'hui marque le retour de Vinicius Junior, après son absence lors des matches de Liga en raison de sa suspension en championnat, lui qui portera le brassard de capitaine.

L'ailier brésilien poursuit ses apparitions avec le club merengue sur la scène européenne, après avoir également pris part au match face au RB Leipzig lors de la troisième journée.

La composition enregistre aussi le retour d'un autre Brésilien après une longue absence due à une blessure : Eder Militao, qui prend place aux côtés d'Antonio Rüdiger en charnière centrale.

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Mourinho a décidé de laisser au repos le capitaine Fede Valverde en l'écartant du onze de départ pour le match d'aujourd'hui, le joueur ayant évolué au poste d'arrière droit durant toute la période écoulée. L'entraîneur portugais s'appuie aujourd'hui sur le Néerlandais Denzel Dumfries sur le flanc droit.

Le Real Madrid occupe la cinquième place au classement de la phase de ligue de la compétition continentale avec 9 points, et peut rivaliser avec le leader, le Paris Saint-Germain, au score parfait en cas de victoire aujourd'hui.

La composition du Real Madrid face à l'AEK Athènes :

Gardien de but : Thibaut Courtois.

Défense : Eder Militao, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Marc Cucurella.

Milieu de terrain : Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Attaque : Yan Diomande, Vinicius Junior, Kylian Mbappé.

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