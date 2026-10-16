Hansi Flick, l'entraîneur allemand de Barcelone, a dévoilé la liste de son groupe pour affronter le Real Betis, demain samedi au stade de La Cartuja, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne. Elle marque le retour de Raphinha et de Frenkie de Jong.

Barcelone récupère ainsi les services de Raphinha, absent lors des deux derniers matches de l'équipe en raison d'un œdème musculaire contracté avec la sélection brésilienne durant la dernière trêve internationale, lui qui était l'un des éléments essentiels du dispositif de Flick en début de saison.

Le Néerlandais Frenkie de Jong fait également son retour dans le groupe, après avoir soigné une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit subie lors de la Coupe du monde.

En revanche, Hamza Abdelkarim n'accompagnera pas l'équipe première et évoluera avec le Barcelone Atlètic.

Le reste de la liste demeure inchangé et comprend les joueurs suivants :

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Gardiens : Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic.

Défenseurs : Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Jules Koundé, Eric Garcia, Xavi Espart.

Milieux : Bryan Zaragoza, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri.

Attaquants : Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.