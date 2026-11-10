Julian Alvarez est de nouveau revenu à la case départ, après avoir échoué à profiter de la confrontation face au Barça pour regagner la confiance des supporters de son équipe, l'Atlético de Madrid. Sa situation est même devenue plus compliquée après avoir gâché deux occasions franches lors de la rencontre qui s'est soldée par une victoire du Barça (2-1), relançant les sifflets à son encontre au stade Metropolitano et faisant s'évaporer en une seule soirée une grande partie des progrès réalisés ces derniers temps vers une réconciliation avec les supporters des Rojiblancos.

Selon le quotidien catalan « Sport », le match a révélé le manque de confiance dont souffre l'attaquant argentin, après avoir gâché deux occasions qui auraient suffi à changer le cours de sa prestation face au Barça, relançant les sifflets dans les tribunes du Metropolitano, dans une scène qui reflète l'ampleur de la pression à laquelle le joueur est confronté.

Malgré cela, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, a conservé sa confiance en Alvarez et a tenu à le soutenir lors de l'une des soirées les plus difficiles sous le maillot de l'Atlético de Madrid, préférant le maintenir sur le terrain jusqu'à la fin. L'entraîneur argentin souhaitait peut-être aussi lui épargner les sifflets au moment de son remplacement, dans un message clair confirmant qu'il croit toujours aux qualités de son attaquant, en dépit des critiques des supporters.

Simeone perd le contrôle du milieu de terrain face au Barça

De l'autre côté, Alvarez n'a pas été le seul problème auquel Simeone a été confronté durant le match, après que le rendement de l'Atlético de Madrid a nettement baissé en seconde période, malgré sa domination lors de la première mi-temps de la rencontre, au moment où Hansi Flick a réussi à changer le visage du Barça grâce à ses ajustements tactiques et aux changements qu'il a opérés, faisant basculer le cours de la confrontation en faveur de son équipe.

En face, Simeone a pris des décisions qui ont fortement affecté l'équilibre de son équipe, après avoir fait sortir Barrios, Koke, Kang-in Lee et Baena, privant ainsi l'Atlético de Madrid de plusieurs de ses meilleurs éléments sur le plan technique, ainsi que d'éléments qui jouaient des rôles importants dans l'exploitation des espaces et des points faibles du Barça.

Kang-in Lee savait lire les transitions et changer la direction du jeu, un point important face au Barça dont les joueurs ont tendance à se concentrer sur un seul côté du terrain, tandis que Baena contribuait à la surveillance de Lamine Yamal, ce qui a rendu la sortie de ce duo déterminante quant à la capacité de l'Atlético à gérer les mouvements de l'équipe catalane.

Simeone refuse de remplacer Alvarez

Malgré les critiques dont Alvarez a fait l'objet, Simeone n'a pas cessé de le soutenir, veillant à l'encourager à plusieurs reprises depuis la ligne de touche et montrant son appréciation pour ce qu'il offre sur le terrain, avant de renouveler son soutien public à l'attaquant argentin lors de la conférence de presse d'après-match, en déclarant : « Nous tenons beaucoup à lui, et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de voir la meilleure version de Julian, et nous travaillerons avec lui pour y parvenir. »

La confiance de Simeone en Alvarez s'est concrétisée à travers des images diffusées par l'émission « El Día Después » sur la plateforme « Movistar Plus », qui ont suscité la colère d'une partie des supporters de l'Atlético de Madrid, après avoir révélé l'attachement de l'entraîneur argentin au maintien de son attaquant sur le terrain malgré la baisse de son niveau et ses occasions gâchées.

Les images ont montré un échange entre Simeone et l'un de ses adjoints, Gabi, l'ancien capitaine de l'Atlético, qui l'a interrogé sur le sort de Julian Alvarez, en disant : « Julian reste ? », ce à quoi l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a répondu avec fermeté : « Julian ne sortira pas. »

La réponse de Simeone a surpris même son adjoint Gabi, qui a semblé étonné par l'insistance de l'entraîneur argentin à ne pas remplacer l'attaquant, au moment où les supporters attendaient sa sortie du terrain. Cette situation a ajouté davantage de points d'interrogation autour de l'insistance du Cholo à protéger son joueur, après que son soutien constant s'est transformé en une scène qui a suscité la colère des supporters, lesquels ne comprennent pas les raisons de son attachement à Alvarez malgré la baisse de son niveau.