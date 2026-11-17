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Le Français Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, est sur le point de se remettre définitivement de la blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus d'un mois, alors qu'il ne devait manquer qu'une seule semaine. Il pourrait ainsi obtenir le feu vert médical ce week-end, à l'occasion du match contre Villarreal au Camp Nou.

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Selon le quotidien espagnol « AS », la convalescence de Koundé a connu un retard inattendu, alors que la blessure ne dépassait pas le stade d'une entorse de premier degré à la cheville gauche, contractée lors du match face au Real Betis le 17 octobre dernier. Son absence s'est ainsi prolongée pendant près de cinq semaines.

Les dirigeants du Barça ont cherché à comprendre les raisons de ce retard important dans le retour du joueur, d'autant qu'une telle blessure nécessite habituellement entre 7 et 10 jours de récupération. Mais la raison principale tient à la volonté d'accélérer son retour avant le Clasico, disputé seulement six jours après sa blessure.

Hans Flick ne disposait alors d'aucune option au poste de latéral droit, l'absence d'Eric García étant également confirmée. L'entraîneur avait donc cruellement besoin des services du défenseur français face au Real Madrid.

Koundé a effectivement tenté de revenir prématurément, allant jusqu'à essayer de se forcer pour participer à la rencontre, mais il a finalement dû renoncer en raison de douleurs persistantes. Le staff médical a par ailleurs écarté le recours aux infiltrations comme solution rapide pour accélérer sa guérison, d'autant que le joueur lui-même n'était pas totalement convaincu par cette option.

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Ce contretemps a ralenti les étapes suivantes de sa récupération, les signaux négatifs persistant et les douleurs ne disparaissant pas comme souhaité. Le staff médical a donc décidé de repousser son retour jusqu'à s'assurer d'un rétablissement complet et sans le moindre problème.

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L'état du joueur ne s'est amélioré comme espéré qu'en début de semaine, lorsqu'il a pu s'entraîner sans ressentir la moindre douleur à la cheville. Les indicateurs de sa récupération sont désormais très positifs, si bien que l'attention se porte actuellement sur l'obtention de son feu vert médical dimanche prochain, avant le match contre Villarreal.

Le journal révèle que Koundé a continué à se rendre à la Ciutat Esportiva ces derniers jours, alors que le reste de l'effectif bénéficiait de repos, afin de poursuivre son travail pour retrouver sa condition physique.

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Le défenseur français n'a pas pris part à l'entraînement collectif lundi dernier, mais il devrait rejoindre ses coéquipiers jeudi si tout se déroule comme prévu, au moment du retour des internationaux.

Le retour de Koundé représente un coup de pouce important pour Hans Flick, qui a déjà récupéré Andreas Christensen et Eric García en défense. Le technicien se rapproche ainsi de retrouver davantage d'options dans sa ligne arrière avant la reprise de la compétition.