L'Australien Ange Postecoglou, le nouveau directeur technique d'Al-Nassr, a débuté son aventure avec le club par une défaite surprise face à l'équipe réserve du club portugais de Benfica.

Al-Nassr s'est incliné face à la réserve de Benfica sur le score de 2-1, lors du match amical à huis clos qui les a opposés ce mercredi, pendant le stage du club dans la ville portugaise de Lisbonne.

L'unique but d'Al-Nassr a été inscrit par son joueur Abdulmalek Al-Jaber à la quatrième minute de la rencontre, avant que la formation saoudienne n'encaisse deux buts, transformant son avance en défaite.

Il s'agissait du premier match dirigé par Postecoglou à la tête d'Al-Nassr lors du stage au Portugal, après avoir pris les rênes de l'équipe en remplacement du Portugais Jorge Jesus, qui a quitté son poste à l'issue de la saison dernière.

L'entraîneur australien a tenu à essayer de nombreux éléments remplaçants et jeunes, en l'absence des stars internationales après leur participation avec leurs sélections nationales à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Al-Nassr disputera son prochain match amical contre l'espagnol Mérida le 28 juillet, avant d'affronter le portugais Estrela Amadora le 1er août prochain, puis de conclure son stage par une confrontation face à l'espagnol Almería le 4 du même mois.

Al-Nassr, sous la direction de Postecoglou, ambitionne de défendre le titre du championnat saoudien remporté aux côtés de l'ancien entraîneur portugais Jorge Jesus, après une disette de 7 ans.

Le club fera également son retour dans la course au titre de la Ligue des champions d'Asie Elite, après en avoir été absent la saison dernière, où il a participé à la deuxième compétition et atteint la finale avant de s'incliner face au japonais Gamba Osaka.