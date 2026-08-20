La Saudi Pro League s'apprête à connaître de nombreux changements inattendus dans son calendrier, en raison de la participation de la sélection nationale à la prochaine Coupe du Golfe arabe, la « Coupe du Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite accueille la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe, du 23 septembre au 6 octobre de cette année, dans la ville de Djeddah.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que la ligue de la Saudi Pro League procédera à de nombreuses modifications du calendrier des matchs, à la demande du Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite.

Donis a demandé une prolongation de sept jours supplémentaires du stage de préparation de la sélection saoudienne avant le début du tournoi du Golfe, ce qui obligera la ligue à opérer de larges changements dans le calendrier des rencontres.

Le journal a précisé que les modifications concerneront plus d'une journée, notamment la huitième, qui devait se tenir le 17 septembre prochain, à moins d'une semaine du début de la « Coupe du Golfe 27 ».

Il est prévu que les matchs de cette journée soient reportés, celle-ci devant notamment être le théâtre d'un Clásico bouillant entre les équipes d'Al-Hilal et d'Al-Ittihad au stade Kingdom Arena.

Donis cherche à préparer au mieux le tournoi du Golfe, dans l'espoir de ramener la sélection saoudienne sur le toit de cette compétition après une absence de 23 années complètes, depuis son dernier sacre en 2003.

L'entraîneur grec avait dirigé la sélection saoudienne avant le début de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais celle-ci a quitté la compétition dès la phase de groupes, après avoir terminé dernière du groupe 8 avec seulement deux points.

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