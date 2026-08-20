Réponse catégorique d'Inzaghi concernant les rumeurs de discorde avec Benzema

L'entraîneur italien d'Al-Hilal, Simone Inzaghi, a tranché la polémique autour de sa relation avec le Français Karim Benzema, après avoir tenu des propos sans équivoque à l'issue de la victoire par trois buts à zéro contre Al-Feiha, jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League.

Les derniers jours avaient été marqués par la propagation de spéculations sur l'existence d'un différend entre Inzaghi et Benzema, coïncidant avec des rumeurs faisant état de la volonté d'Al-Hilal de se séparer de l'attaquant français en raison de la baisse de son niveau. Mais le technicien italien a tenu à faire passer un message tout à fait différent lors de la conférence de presse d'après-match face à Al-Feiha.

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Inzaghi a déclaré : « Dans l'ensemble, nous avons joué avec organisation et une grande qualité, et il est normal d'afficher une telle prestation compte tenu de l'enchaînement des matchs », se disant satisfait de l'image donnée par l'équipe et de sa capacité à gérer la succession des échéances en début de saison.

Il a ajouté : « Nous cherchons toujours à faire mieux et à améliorer le niveau de l'équipe. Je suis heureux de la prestation de l'équipe sur le plan offensif et de la performance collective remarquable », signifiant que son attention se porte sur le développement de l'ensemble du système, et non sur l'évaluation d'un seul joueur, malgré la polémique persistante autour de Benzema.

Inzaghi défend Benzema et clarifie sa position

Lorsqu'il a abordé le cas de l'attaquant français, le message d'Inzaghi a été clair : « Karim Benzema est un bon joueur qui sera utile à l'équipe », affirmant ainsi directement son attachement au joueur et démentant dans les faits ce qui se dit à propos d'une crise entre eux ou de la volonté du club de s'en débarrasser.

Le technicien italien ne s'est pas contenté de parler de Benzema : il a également fait l'éloge du Néerlandais Crysencio Summerville, en déclarant : « De même que les dernières recrues de l'équipe, comme le formidable Néerlandais Summerville », affirmant que les nouveaux transferts font partie du travail mené par la direction afin d'élever la qualité de l'équipe.

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Inzaghi a également abordé le dossier des transferts, en précisant : « Le marché des transferts, dont la direction sportive du club est responsable, fonctionne bien depuis avant le début du stage, malgré le retard de plusieurs joueurs à rejoindre le groupe », mettant ainsi un terme aux spéculations sur son intervention directe dans les décisions concernant les arrivées et les départs.

Avec ces déclarations, Inzaghi semble avoir fermé la porte aux rumeurs qui liaient son avenir avec Benzema à des différends internes, affirmant que le joueur français fait toujours partie de ses plans et qu'Al-Hilal poursuit son travail de renforcement de son effectif sous la supervision de la direction sportive, tandis que l'équipe continue d'enchaîner les victoires en ce début de saison.