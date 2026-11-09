Le nom de Rode Nijstad, défenseur central du club néerlandais de Twente, âgé de 18 ans, reste associé au FC Barcelone.

Rode Nijstad figurait parmi les cibles du club catalan lors du dernier mercato estival, mais le joueur néerlandais a finalement poursuivi l'aventure avec Twente.

Aujourd'hui, son père Maurice Nijstad s'est exprimé publiquement au sujet des décisions qui ont façonné l'avenir du joueur, dans une interview publiée par le quotidien néerlandais NRC.

Le journal Sport a relayé les propos du père de Rode Nijstad, qui a commenté le maintien de son fils à Twente, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens.

« C'était entièrement sa décision personnelle », a-t-il déclaré. Le père du défenseur a rappelé les mots que lui avait adressés Rode : « Je n'en ai pas encore fini avec ma mission ici. Je veux rendre la pareille aux gens de Twente qui m'ont tant apporté. »

Le Barça, que le joueur considère comme le club de ses rêves, faisait partie des clubs qui ont tenté de s'attacher ses services. Avant cela, l'Ajax, le PSV Eindhoven, le Feyenoord et la Juventus avaient eux aussi manifesté leur intérêt.

Rode Nijstad est même allé jusqu'à visiter plusieurs clubs, accompagné de ses parents et de ses représentants, afin d'évaluer les options qui s'offraient à lui concernant son avenir.

Dans le rapport publié par NRC, le père et son fils ont également évoqué les caractéristiques du jeune défenseur.

Au sujet des duels physiques, Rode a déclaré : « Ce n'est pas là que résident mes principaux points forts. J'entre rarement dans ce que mon père appelle les duels de jambes et les contacts physiques. C'était justement ce qui le caractérisait le plus, lui. »

Maurice partage cette analyse : « Rode possède le talent de bien se positionner, de sorte qu'il se retrouve rarement dans de telles situations. Et cette qualité, il ne l'a pas héritée de moi. »

En revanche, le père a reconnu l'existence de similitudes entre eux dans la lecture du jeu et la capacité à diriger ses coéquipiers sur le terrain, ajoutant : « Sur cet aspect précis, je retrouve quelque chose de moi en lui. »

Le défenseur avait auparavant avoué, lors de déclarations au journal Voetbal International, à quel point il était heureux de l'intérêt du Barça pour le recruter, en disant : « C'est le plus grand club du monde. Quand un club de cette envergure veut te recruter, c'est quelque chose de formidable. »

Il a également reconnu l'existence de contacts entre les deux clubs, mais a précisé que Twente avait été catégorique dans sa position et n'était pas disposé à faciliter son départ.

Le contrat de Nijstad court jusqu'en juin 2029, et le joueur poursuit sa progression dans le championnat néerlandais, tandis que le Barça garde toujours son nom sur la liste des jeunes défenseurs qu'il a suivis sur le marché des transferts européen.