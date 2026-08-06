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Abobakr El Mokadem

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Rennes tranche officiellement : notre joueur marocain n'est pas à vendre

Mercato
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A. Boudlal
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Maroc

Candidat au trophée Golden Boy

Franck Haise, l'entraîneur du Rennes français, a tranché sur l'avenir du Marocain Abdelhamid Aït Boudlal, joueur de l'équipe qui a reçu plusieurs offres ces derniers temps.

Le club de Fulham a présenté une offre officielle à Rennes pour s'attacher les services du défenseur marocain âgé de 20 ans, lors du mercato estival en cours.

Selon le site "Foot Mercato", le jeune joueur marocain s'est montré ouvert à l'idée de jouer en Premier League anglaise, et accueille favorablement un transfert vers l'Angleterre cet été.

Mais son entraîneur, Franck Haise, a déclaré en conférence de presse qu'Abdelhamid Aït Boudlal n'était pas à vendre.

Il a poursuivi : « Il n'y a pas de problème, du moins il ne m'en a pas parlé (des offres). Il est heureux ici, il a un contrat de deux ans, et nous comptons sur lui. »

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La saison dernière, Aït Boudlal a disputé 21 matchs avec Rennes. Et bien qu'il n'ait pas été convoqué en équipe du Maroc lors de la dernière Coupe du monde, le joueur, formé à l'académie Mohammed VI, figure parmi les candidats au prix du Golden Boy de cette année.

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