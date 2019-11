Rennes-Amiens 3-1, Raphinha enfin buteur sur un cadeau de Niang

Rennes, éliminé tristement de la Ligue Europa cette semaine, s'impose contre Amiens en Ligue 1 avec un premier but pour Rafinha.

Après une entame des plus ternes, les deux équipes ont marqué dans une première période assez peu passionnante. Il y a certes eu des buts, mais peu d'opportunités des deux côtés du pré.

L'ouverture de la marque intervient à la 35e minute,quand la jolie talonnade de Kakuta profite à Guirassy. Le buteur d'Amiens pivote face à Gnagnon et croise son tir du droit au premier poteau. Mendy est pris à contre-pied (0-1). Quelques instants plus tard, Rennes égalise sur corner grâce à Hunou (1-1). La pause sera atteinte sur ces entrefaites, mais la deuxième période sera beaucoup plus plaisante.

L'entrée de Del Castillo changera tout pour les Bretons. Ce dernier réussit un grand pont sur son garde du corps et combine avec Raphinha qui lui remet dans le rectangle adverse. Son centre est repris d'une "Madjer" par Niang qu ifait mouche pour le 2-1. Inspiré, Niang obtiendra un pénalty quelques instants plus tard et l'offrira à Raphinha. Le Brésilien de 22 ans n'avait toujours pas marqué avec Rennes depuis son arrivée l'été dernier et prend le portier adverse à contrepied avant d'être chaudement félicité par ses coéquipiers.

Plus rien ne sera marqué dans cette partie et Rennes, plus mauvaise formation à domicile cette saison avant cette rencontre, s'offre une belle victoire devant son public.