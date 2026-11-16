René van der Gijp révèle un échange étonnant avec Dévy Rigaux, directeur de Feyenoord : « Il m’a dit que… »

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Dans le podcast KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp a fait une révélation étonnante sur les salaires des jeunes joueurs néerlandais. Après un échange avec Dévy Rigaux, directeur technique de Feyenoord, il apparaît que la situation est actuellement bien plus favorable aux talents belges.

« On peut quand même s’estimer heureux de ce que nous avons produit, nous qui sommes un petit pays, non ? En matière de footballeurs », commence Van der Gijp, qui ne partage pas la forte négativité entourant parfois le football néerlandais.

« Et la Belgique aussi, d’ailleurs, non ? Vous savez quelle taille fait la Belgique ? Et pourtant, les Belges ont complètement dominé ces Italiens. C’est quand même remarquable, non ? », dit-il en référence à la victoire 4-1 des Diables Rouges en Ligue des nations dimanche dernier.

« J’ai discuté récemment avec Dévy Rigaux, le directeur technique de Feyenoord. Il m’a dit qu’en Belgique, les garçons de quinze, seize ou dix-sept ans gagnent plus qu’aux Pays-Bas. C’est pour ça que le Club Bruges peut facilement recruter quelqu’un de l’Ajax ou du PSV », révèle Van der Gijp.

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Rigaux est bien placé pour le savoir, puisqu’il a travaillé au Club Bruges entre 2009 et 2026. D’abord entraîneur des jeunes, il a ensuite occupé plusieurs autres fonctions techniques, dont celle de directeur technique. L’été dernier, il a rejoint Feyenoord, où il a succédé à Dennis te Kloese.

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« Mais je me disais… Si l’Ajax avait toujours recruté uniquement les meilleurs joueurs belges, il aurait eu une équipe de classe mondiale ! », s’enthousiasme Van der Gijp à propos des talents de nos voisins du sud. « Sans Croates, sans Serbes… »

« Les Belges ont des joueurs tellement bons, encore aujourd’hui. Ils ont des joueurs à Milan, des garçons qui y sont partis très jeunes. »

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La progression du football belge se voit aussi au classement des coefficients. La Belgique a désormais dépassé les Pays-Bas et creuse de plus en plus l’écart. La récente victoire du Club Bruges face au PSV en Ligue des champions en est un exemple frappant.

La sélection nationale obtient elle aussi de bons résultats. Sous la direction du sélectionneur Mark van Bommel, la Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA. Les Pays-Bas devraient normalement la rejoindre lundi soir. Seule une défaite par au moins quatorze buts d’écart contre l’Allemagne pourrait encore les en empêcher.