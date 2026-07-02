René van der Gijp dévoile des détails croustillants sur la deuxième saison de Slot à Liverpool

Jeudi, René van der Gijp a dressé un constat pour le moins saisissant au sujet de la deuxième saison d’Arne Slot à Liverpool. Selon l’analyste de l’émission « Vandaag Inside », le groupe aurait rapidement tourné le dos à l’entraîneur, finalement limogé.

« C’est quand même bizarre, non ? D’entendre dire que Slot a vraiment été mis à la porte de Liverpool. En l’espace d’un an. Comment peut-on en arriver là ? », s’interroge Van der Gijp à voix haute lors de l’émission de jeudi.

Le présentateur Wilfred Genee se dit surpris par ces propos et précise ne pas avoir entendu de telles rumeurs. Maurice Steijn affiche également son étonnement.

Van der Gijp enchaîne : « En fait, tout se résume à ça : l’ensemble de l’équipe trouvait que ça se passait plutôt mal. Mais ça n’a jamais été la faute de Slot. En réalité, ça leur donnait un peu la nausée, à tous. Et là, je me dis : il faut quand même réussir un tel exploit. »

Genee reste sceptique : « Tu en es sûr ? De qui tiens-tu ces informations ? » « J’en suis certain, mais peu importe », tranche Van der Gijp. « C’est incroyable de réussir à faire ça en un an. Que tout le monde en ait marre de toi. À part peut-être Virgil van Dijk. Lui, il le soutiendra sûrement. »

« Mais où est-ce écrit, alors ? Dans la presse anglaise ? », insiste Genee pour connaître la source de Van der Gijp. « On l’entend dire, non ? Par des gars qui ont travaillé avec lui et qui ont partagé le vestiaire avec lui », explique le passionné de foot originaire de Dordrecht.

Johan Derksen, lui, fait confiance à la source de Van der Gijp : « Si René a une bonne source, je le crois. Slot est bien sûr un professeur exemplaire. Avec ce genre de joueurs, il ne faut pas trop leur en mettre plein la vue. On le voyait aussi au langage corporel de Mohamed Salah. »