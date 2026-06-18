René Hake pourrait faire son retour au poste d'entraîneur principal : des discussions sont en cours

Selon la presse écossaise, René Hake serait en pole position pour prendre les commandes du Heart of Midlothian. Cet entraîneur néerlandais de 54 ans est actuellement sans club, après avoir été récemment limogé du Feyenoord en même temps que Robin van Persie.

Le club d’Édimbourg, également connu sous le nom de Hearts, a frôlé le cinquième titre de champion d’Écosse la saison passée, le premier depuis 1960. Il a occupé la première place du classement jusqu’à la dernière journée.

Mais, lors de la dernière journée, les joueurs d’Édimbourg se déplaçaient sur la pelouse du Celtic. Un match nul leur aurait suffi pour être couronnés, toutefois ils se sont inclinés 3-1, offrant ainsi un nouveau titre aux Hoops.

Cette excellente saison a toutefois coûté son entraîneur aux Hearts : Derek McInnes a en effet rejoint les Rangers. Le club espère trouver un successeur d’ici une semaine, et Hake fait donc partie des candidats.

Selon les médias écossais, il aurait déjà rencontré la direction du club cette semaine. Un retour sur le banc en tant qu’entraîneur principal est donc envisageable pour Hake, qui a déjà occupé ce poste au FC Emmen, au SC Cambuur, au FC Twente, au FC Utrecht et aux Go Ahead Eagles.

Il occupait depuis dix-huit mois le poste d’adjoint de Van Persie à Feyenoord, et le départ de l’ancien buteur a entraîné le sien.

La semaine passée, l’Algemeen Dagblad évoquait même son nom pour le poste à Leicester City, fraîchement relégué en League One, avant que le club anglais ne choisisse finalement Russell Martin.