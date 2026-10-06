Le FC Barcelone s'apprête à annoncer officiellement la prolongation du contrat du Brésilien Raphinha jusqu'en 2030, une démarche stratégique qui confirme l'attachement du club à l'un de ses principaux atouts offensifs pour les années à venir.

Selon les informations rapportées par le journaliste Fabrizio Romano, Raphinha signera son nouveau contrat avec Joan Laporta vendredi prochain, avant de tenir une conférence de presse pour évoquer les raisons de sa décision de poursuivre l'aventure avec le club catalan.

Raphinha avait lui-même demandé la prolongation de son contrat, alors que son précédent engagement avec le Barça courait jusqu'en 2028, souhaitant assurer son avenir sur une plus longue durée.

Le nouveau contrat conservera la clause libératoire fixée à un milliard d'euros.

Malgré les offres importantes reçues de la part de clubs saoudiens au cours de l'été, Raphinha a tenu à rester au FC Barcelone, tout en souhaitant revaloriser son salaire à la hauteur de son statut actuel au sein de l'équipe, en plus d'obtenir un contrat de longue durée.

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Raphinha est devenu l'une des armes majeures du Barça depuis l'arrivée de Hansi Flick, qui l'a convaincu de rester et lui a confié un rôle de leader au sein de l'équipe, avant que le joueur n'accepte cette saison d'occuper le poste d'avant-centre à la suite de l'échec du club dans le dossier Julian Alvarez.

Le repositionnement de Raphinha au poste de « 9 » s'est révélé idéal, lui qui est devenu le meilleur buteur de l'équipe et l'un des principaux déclencheurs du pressing offensif, confirmant son statut de référence essentielle dans le projet du FC Barcelone pour les années à venir.

Raphinha devrait dévoiler lors de la conférence de presse les détails de sa décision, à un moment où la volonté des deux parties de prolonger ce partenariat jusqu'en 2030 apparaît clairement.