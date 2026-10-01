Remplaçant le vélo par la course à pied : la date du retour de Saliba fixée

Le défenseur français d'Arsenal William Saliba a recommencé à courir pour la première fois dans le cadre de sa convalescence, et il espère retrouver la compétition avec son équipe en novembre prochain.

Arsenal avait annoncé en juillet dernier que Saliba serait absent des terrains « pour une longue période » après le retour du défenseur de la campagne de Coupe du monde avec la France en raison d'un problème au dos.

Cela faisait suite au fait que Saliba n'avait tenu que 30 minutes lors de la demi-finale au cours de laquelle l'équipe de France a été éliminée par l'Espagne, qui a remporté le tournoi cette année.

Il y avait eu des craintes initiales que Saliba doive subir une intervention chirurgicale, mais Arsenal a assuré que ce n'était pas le cas, le joueur de 25 ans ayant plutôt besoin d'une « longue période de rééducation » pour revenir à son niveau habituel.

Cette blessure fait que Saliba n'a pas encore joué avec Arsenal cette saison, et Ezri Konsa, qui a rejoint l'équipe cet été, a joué un rôle de premier plan à sa place, débutant les trois derniers matches du champion de Premier League aux côtés de Gabriel.

Le journal anglais « Metro » a confirmé, citant le quotidien français « L'Équipe », que Saliba avait pris des analgésiques pour l'aider à traverser la majeure partie de la fin de la saison dernière et la Coupe du monde, et qu'il était souvent incapable de bouger librement pendant une durée comprise entre 24 et 48 heures après les matches.

Saliba recevrait quotidiennement des soins et des massages, en plus de séances de kinésithérapie avec les kinésithérapeutes d'Arsenal chaque jour, ces derniers tenant à adopter une approche prudente dans la rééducation du défenseur central.

Le rapport ajoute que Saliba a remplacé le vélo par la course, et que son retour tant attendu au sein de l'équipe première dépendra en fin de compte de la manière dont son corps réagira dans les semaines à venir.

Mais l'ancien joueur de Saint-Étienne viserait un retour en novembre s'il poursuit sur la même voie et ne subit aucune autre rechute.

Saliba profite actuellement pleinement de la trêve internationale, quittant Londres pour savourer quelques jours de repos en Île-de-France, une région située dans le centre-nord de la France.



