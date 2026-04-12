Remontada fulgurante : Sinner met fin à l’invincibilité d’Alcaraz sur terre battue !

C’est sur l’ocre de Monte-Carlo que la carrière de l’Italien Yannick Sinner a pris son envol : en privant son rival espagnol Carlos Alcaraz de la victoire, il a conquis le titre et, du même coup, le trône mondial de l’Association des joueurs de tennis professionnels (ATP).

Une remontée historique

Au terme d’une rencontre haletante de deux heures et quinze minutes, l’Italien a démontré sa complétude en retournant la situation face au spécialiste numéro un de l’ocre.

L'Italien s'est adjugé les deux manches 7-6, 6-3, imposant son rythme et sa puissance physique pour s'installer sur le trône de la terre battue.

Retour au sommet

Grâce à ce succès, l’Italien retrouvera officiellement le trône mondial lundi. Il a réagi : « Revenir en tête a une grande importance à mes yeux, mais l’essentiel est d’avoir enfin remporté un grand titre sur terre battue, ce qui constituait un vrai défi pour moi. »

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Fort de ce succès, l’Italien vise désormais les étapes majeures de la saison sur ocre : Madrid, Rome et Roland-Garros, où il espère effacer le souvenir d’une édition 2023 plus difficile.

Records et série victorieuse

Sinner a profité du recul d’Alcaraz, qui défendait un énorme total de 4 330 points, pour aligner des statistiques impressionnantes : 17 victoires consécutives depuis le début de la saison, trois titres consécutifs à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo), 22 succès de rang dans les épreuves Masters 1 000 et quatre couronnes consécutives dans cette catégorie, dont Paris 2025 et les trois dernières étapes.

Cette domination sans partage met fin aux quelques doutes qui entouraient encore l’Italien en début d’année et confirme sa suprématie actuelle sur la scène mondiale.