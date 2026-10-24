L'AS Rome a échappé à sa première défaite de la saison en cours en Serie A, après avoir arraché un match nul spectaculaire sur la pelouse de son hôte, Naples, grâce à une remontada fantastique.

L'AS Rome a fait match nul 3-3 face à Naples, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce samedi au stade Diego Armando Maradona, dans le cadre de la huitième journée de Serie A.

Le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa a ouvert le score pour Naples à la 28e minute de jeu, d'une reprise acrobatique en double mouvement que le gardien de l'AS Rome n'a pu détourner.

Scott McTominay a doublé la mise pour l'équipe du Sud à la 48e minute, en reprenant de la tête un centre qu'il a logé au fond des filets.

Mais l'Argentin Matías Soulé a relancé l'AS Rome en inscrivant le premier but à la 69e minute, d'une frappe puissante du pied gauche en dehors de la surface de réparation.

Cinq minutes plus tard, l'AS Rome a réussi à égaliser par l'intermédiaire de son joueur Leonardo Balerdi, qui a profité d'un ballon qui retombait dans la surface de réparation pour le propulser avec force au fond des filets.

Mais McTominay a redonné l'avantage à Naples, en inscrivant son deuxième but et le troisième de l'équipe parthénopéenne à la 83e minute de jeu, d'une frappe à ras de terre puissante en dehors de la surface de réparation.

Cependant, Balerdi a refusé de se résigner à la défaite et a inscrit à son tour son deuxième but de la rencontre et le troisième de son équipe, l'AS Rome, en reprenant de la tête un centre qu'il a logé au fond des filets.

Ce match nul a porté le total de Naples à 11 points, lui permettant d'occuper la neuvième place au classement de la Serie A, tandis que le total de l'AS Rome est passé à 18 points, synonyme de troisième place, à une longueur de l'Inter Milan et de la Lazio.

L'AS Rome a échoué à prendre la tête du classement, ne serait-ce que provisoirement, puisqu'une victoire aurait porté son total à 20 points, soit un point devant l'Inter Milan et la Lazio, avant leurs matchs respectifs contre la Fiorentina et Parme.