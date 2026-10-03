Un match qui semblait terminé avant l'heure s'est transformé, dans ses dernières minutes, en l'une des confrontations les plus folles et les plus palpitantes. L'Indonésie a vécu une soirée exceptionnelle face au Bangladesh, marquée par 11 buts et des rebondissements dramatiques qui ont duré jusqu'aux ultimes instants, pour s'achever sur une victoire des locaux 9-2 et leur qualification en finale de la Coupe de l'ASEAN.

L'Indonésie a abordé cette rencontre en sachant qu'elle avait besoin d'une large victoire pour s'assurer la première place du groupe et devancer la Malaisie. Mitchell Baker a réussi à voler la vedette très tôt, en inscrivant cinq buts historiques, menant les locaux vers une première période écrasante qui s'est terminée sur un avantage indonésien de 6-1, au milieu de grandes célébrations dans les tribunes du stade Gelora Bung Karno.

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Mais le scénario a complètement changé après la pause, lorsque le rythme offensif de l'Indonésie s'est apaisé, tandis que la Malaisie continuait de marquer dans son match face à Singapour jusqu'à atteindre son sixième but, menaçant ainsi la première place du groupe. Puis le Bangladesh a accentué la tension chez les locaux en inscrivant son deuxième but à la 91e minute, au milieu d'un silence et d'une stupeur dans les tribunes.

Alors que l'Indonésie était sur le point de perdre la première place dans les derniers instants, l'une des fins de match les plus étranges a commencé, après que l'arbitre eut accordé un temps additionnel qui s'est prolongé de plusieurs minutes supplémentaires. Les locaux sont alors repartis à l'attaque à la recherche de nouveaux buts pour retrouver l'avantage à la différence de buts.

À la 96e minute, Kevin Diks a surgi pour inscrire le huitième but de l'Indonésie et redonner vie aux tribunes de Jakarta, avant que Mitchell Baker ne revienne, une minute seulement plus tard, pour compléter son quintuplé et marquer le neuvième but. Les tribunes ont alors explosé de joie, après un scénario qu'il était difficile d'imaginer quelques minutes auparavant.

Ainsi, les dernières minutes de la confrontation entre l'Indonésie et le Bangladesh se sont muées en véritable théâtre de folie footballistique, le public passant de la célébration de la victoire à la crainte de perdre la première place, avant de retrouver la joie à nouveau avec deux buts en l'espace de quelques minutes. Le match s'est achevé sur le score de 9-2 et l'Indonésie a décroché sa place en finale, dans l'une des fins les plus dramatiques de l'histoire du tournoi.