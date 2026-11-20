Comment regarder Reims - Saint-Étienne avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application de streaming officielle.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à son service pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 21 nov. 2026 - 14:00 Stade Auguste Delaune

Reims reçoit Saint-Étienne au stade Auguste-Delaune pour un match de Ligue 2 aux enjeux importants à chaque extrémité du classement. L’équipe de Nicolas Usai accueille le leader du championnat en Champagne, dans une rencontre qui mettra véritablement à l’épreuve ses ambitions de montée.

Reims occupe la quatrième place de Ligue 2, reflet d’une saison prometteuse malgré quelques faux pas. Son dernier match de championnat s’est soldé par une défaite 3-2 contre Grenoble, mais l’équipe a rebondi en battant Tourcoing US en Coupe de France avant cette rencontre.

Saint-Étienne arrive en pleine forme. L’équipe d’Ian Cathro domine la Ligue 2 et a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, dont une victoire 2-0 contre Laval lors de sa plus récente sortie en championnat.

Les deux clubs se sont déjà affrontés cette saison en Ligue 2 : Reims s’était imposé 1-0 dans ce même stade en janvier 2026. Saint-Étienne cherchera à prendre sa revanche et à accroître son avance en tête du classement.

Alors que l’écart entre la première et la quatrième place reste en jeu, les deux entraîneurs savent que les trois points pourraient être décisifs à l’approche de la phase cruciale de la saison.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Reims - Saint-Étienne.

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