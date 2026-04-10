L'Atlético de Madrid continue de manifester son intérêt pour le jeune milieu de terrain Marc Bernal, qui évolue à Barcelone, mais tout porte à croire que le transfert est encore loin d'être conclu, le joueur et le club catalan refusant pour l'instant l'idée d'un départ.

Les tentatives madrilènes s’étaient concentrées lors du mercato précédent, alors que le jeune milieu de terrain, encore en quête d’une place de titulaire au Barça, envisageait un départ pour gagner du temps de jeu.

Hansi Flick, le technicien barcelonais, l’avait alors convaincu de rester au Camp Nou, mettant fin temporairement aux spéculations.

Selon la presse espagnole, une réunion a eu lieu vendredi dernier entre l’agent de Bernal, Raúl Verdu, et Mateu Alemany, le directeur sportif de l’Atlético. Certains y voient une nouvelle tentative de relancer les négociations, surtout après les informations publiées par le journal AS.

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Toutefois, selon Mundo Deportivo, cette réunion s’inscrivait dans une série de contacts informels entre Alemany et l’agence « Rock Nation E-Sports », représentée par l’agent, et portait surtout sur d’autres joueurs ; le nom de Marc Bernal n’a pas été évoqué comme option sérieuse.

Selon le quotidien, ni le club blaugrana ni le joueur ne projettent de changer d’air à l’issue de la saison, car toute éventuelle offre de transfert supposerait un revirement de situation majeur, qui n’est pas d’actualité.

Le joueur se sent bien au Camp Nou, l’entraîneur Flick lui accorde une confiance grandissante et la direction sportive n’envisage pas de se séparer de l’un des plus grands talents de La Masia.

Âgé de 18 ans, Bernal est considéré comme l’un des piliers prometteurs du milieu de terrain blaugrana. Sa progression fulgurante sous les ordres de Flick a attiré l’attention de plusieurs clubs, mais le Barça entend conserver son joyau formé à La Masia dans le cadre de son projet à long terme.