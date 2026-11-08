Comment regarder Wimborne Town contre Crawley Town avec un VPN

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Belgique DAZN

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Présentation du match

FA Cup - Journée 1 8 nov. 2026 - 10:00 The Wyatt Homes Stadium

Wimborne Town reçoit Crawley Town au Wyatt Homes Stadium, à Wimborne, pour un match de FA Cup qui s’annonce passionnant entre deux équipes évoluant à des échelons différents du football anglais.

L’équipe de Wimborne dirigée par Tim Sills aborde cette rencontre en excellente forme. Ses quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, confirment qu’elle peut poser des problèmes malgré son statut de club hors Football League.

Lors de sa dernière sortie, elle s’est imposée 2-0 face à Chippenham Town, prolongeant une bonne série qui comprend une victoire 3-0 contre Gosport Borough et un succès 1-4 sur le terrain de Taunton Town en FA Trophy.

Le Crawley Town de Kevin Blackwell aborde ce rendez-vous après une série de résultats contrastés en League Two. Sa victoire sur le terrain d’Oldham Athletic lors de son dernier match lui aura remonté le moral, même si les deux défaites consécutives précédant ce match nul témoignent de son irrégularité récente.

La différence de niveau entre les deux équipes offre un scénario classique de FA Cup : le club hôte, qui évolue hors Football League, espère éliminer une équipe de cette ligue pour poursuivre son parcours dans la compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Wimborne Town contre Crawley Town.

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