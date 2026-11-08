Comment regarder Union St.Gilloise contre Genk avec un VPN

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Présentation du match

First Division A - Journée 11 8 nov. 2026 - 12:30 Stade Joseph Marien

Union St. Gilloise reçoit Genk au stade Joseph Marien, à Bruxelles, pour un match de Division 1A entre deux équipes aux dynamiques très différentes.

L’équipe de David Hubert reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès marquant contre le Celta Vigo en Ligue Europa. Cette confiance acquise sur la scène européenne se reflète dans ses résultats en championnat, et elle voudra prolonger sa série devant son public.

Genk, entraîné par Jess Thorup, affiche un bilan plus irrégulier. Trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels constituent un résultat honorable, mais sa défaite contre le KV Mechelen lors de sa dernière sortie en championnat donnera à Thorup matière à réflexion avant le déplacement à Bruxelles.

L’Union occupe la troisième place du classement de Division 1A, tandis que Genk est septième. Cette rencontre compte donc pour les ambitions des deux équipes dans la première moitié du classement.

Les confrontations entre ces clubs sont serrées, avec un léger avantage pour l’Union lors de leurs dernières rencontres. Genk sait qu’il peut obtenir un résultat ici, mais il affronte une équipe à domicile en grande forme.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Union St. Gilloise contre Genk en direct.

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