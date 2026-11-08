Comment regarder Sunderland contre Chelsea avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Stadium of Light

Sunderland reçoit Chelsea dimanche au Stadium of Light pour un match de Premier League opposant la lanterne rouge à une équipe qui vise une place dans le top 4.

Le Sunderland de Regis Le Bris aborde cette rencontre en difficulté. Le club a perdu deux de ses trois derniers matches de championnat et reste ancré à la dernière place du classement, même si Xabi Alonso a reconnu cette semaine que Sunderland méritait davantage de points que son classement ne le laisse penser.

Chelsea se déplace dans le nord après une victoire 2-0 contre Manchester United en Premier League, un résultat qui lui a permis de grimper à la quatrième place avec 16 points en neuf matches. Romeo Lavia a disputé l’intégralité de cette rencontre et a désormais figuré dans le groupe à chaque journée cette saison, après une longue série de blessures depuis son arrivée en provenance de Southampton.

Cole Palmer fera partie du groupe qui se déplacera, malgré sa non-sélection par Thomas Tuchel pour les matches de l’Angleterre en Ligue des nations. Xabi Alonso a confirmé cette semaine avoir discuté avec Palmer du carton rouge reçu par l’attaquant contre Tottenham, mais l’entraîneur de Chelsea a clairement indiqué qu’il restait concentré sur les affaires du club.

Emiliano Martinez, qui se remet d’une fracture de la mâchoire, a repris l’entraînement avec un masque de protection et pourrait être titulaire. Alonso prendra une décision de dernière minute concernant le gardien avant le coup d’envoi, tandis que Moises Caicedo fait également l’objet d’un suivi après avoir manqué une partie de l’entraînement en début de semaine.