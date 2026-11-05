Comment regarder Standard de Liège contre SK Beveren avec un VPN

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Présentation du match

First Division A - Journée 11 6 nov. 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Le Standard de Liège reçoit le SK Beveren au stade Maurice-Dufrasne pour un match de Division 1A où les deux clubs ont besoin d’un résultat positif.

L’équipe de Vincent Euvrard peine à trouver de la régularité ces dernières semaines, avec une seule victoire lors de ses quatre derniers matches de championnat. Trois défaites sur cette période ont laissé le Standard à la neuvième place du classement, et la pression monte sur les joueurs locaux, qui doivent retrouver la forme nécessaire pour remonter au classement.

Le SK Beveren arrive à Liège dans une situation qui n’est guère meilleure. L’équipe de Tim Bakens occupe la 13e place du championnat et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa défense suscite des inquiétudes, ayant encaissé beaucoup de buts lors des dernières rencontres.

Le public du stade Maurice-Dufrasne attendra du Standard qu’il prenne le contrôle de la rencontre, mais Beveren a montré qu’il était capable de marquer, comme l’a récemment illustré son match nul 4-4 à Westerlo.

Les deux équipes occupant la seconde moitié du classement de Division 1A, cette rencontre aura une réelle importance pour la place à laquelle chacune terminera la saison.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Standard de Liège contre SK Beveren.

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