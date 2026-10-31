Saint-Trond

Comment regarder St.Truiden contre OH Leuven avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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Présentation du match

First Division A - Journée 10 1 nov. 2026 - 10:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

St. Truiden reçoit OH Leuven au stade Daio Wasabi Stayen, à Sint-Truiden, pour une rencontre de Division 1A entre deux clubs en difficulté dans le bas du classement de l’élite belge.

L’équipe de Frederic De Meyer aborde ce match après un parcours compliqué en championnat, même si ses récents résultats, toutes compétitions confondues, racontent une histoire plus nuancée que ne le laisse penser sa place au classement.

St. Truiden participe à la Ligue Conférence cette saison, et cet engagement européen a sollicité son effectif sur plusieurs fronts au cours du mois écoulé.

Timmy Simons emmène OH Leuven à Sint-Truiden alors que son équipe se trouve dans une situation tout aussi précaire en championnat : les visiteurs ont fait match nul lors de trois de leurs quatre dernières rencontres de Division 1A.

Leuven a fait preuve de résistance sans parvenir régulièrement à gagner. Simons devra voir son équipe transformer ces matches nuls en victoires pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Les deux équipes savent qu’une victoire pourrait leur donner une marge appréciable au classement. Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour regarder ce match en direct.

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