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First Division A
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Regardez St.Truiden - OH Leuven en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Saint-Trond vs OH Louvain
Saint-Trond
OH Louvain
First Division A

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Saint-Trond face à OH Louvain en direct aujourd’hui en Division 1A.

Comment regarder St.Truiden contre OH Leuven avec un VPN

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Présentation du match

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First Division A - Journée 10
Daio Wasabi Stayen Stadium

St. Truiden reçoit OH Leuven au stade Daio Wasabi Stayen, à Sint-Truiden, pour une rencontre de Division 1A entre deux clubs en difficulté dans le bas du classement de l’élite belge.

L’équipe de Frederic De Meyer aborde ce match après un parcours compliqué en championnat, même si ses récents résultats, toutes compétitions confondues, racontent une histoire plus nuancée que ne le laisse penser sa place au classement.

St. Truiden participe à la Ligue Conférence cette saison, et cet engagement européen a sollicité son effectif sur plusieurs fronts au cours du mois écoulé.

Timmy Simons emmène OH Leuven à Sint-Truiden alors que son équipe se trouve dans une situation tout aussi précaire en championnat : les visiteurs ont fait match nul lors de trois de leurs quatre dernières rencontres de Division 1A.

Leuven a fait preuve de résistance sans parvenir régulièrement à gagner. Simons devra voir son équipe transformer ces matches nuls en victoires pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Les deux équipes savent qu’une victoire pourrait leur donner une marge appréciable au classement. Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour regarder ce match en direct.

Actualités des équipes et effectifs

Saint-Trond vs OH Louvain Équipes probables

Entraineur

  • F. De Meyer

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