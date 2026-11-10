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Ligue des Champions
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Stadio Tre Fontane
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Regardez Roma-Servette en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Roma vs Servette
Roma
Servette
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des champions féminine entre la Roma et Servette : horaire du coup d’envoi et informations sur les équipes

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crest
Ligue des Champions - Journée 4
Stadio Tre Fontane

Le match sera diffusé en direct sur Disney+. Il est possible d'accéder au service par abonnement et de suivre la rencontre en streaming sur tous les appareils compatibles.

Le stade Tre Fontane de Rome accueille la rencontre entre la Roma et le Servette, comptant pour la Ligue des champions féminine. La Roma cherche à confirmer sur la scène européenne après un début de saison convaincant en Serie A.

Gianpiero Piovani peut compter sur une équipe en grande forme sur la scène nationale. Quatre victoires lors des cinq derniers matches, entre championnat et coupe, témoignent de la solidité du groupe, qui a livré de belles prestations face à des adversaires de premier plan.

Le Servette, dirigé par Cristian Toro Maspero, arrive à Rome après un parcours européen en dents de scie. Les Suissesses ont alterné coups d'éclat et passages à vide ces dernières semaines, ce qui rend difficile de prévoir quel visage elles montreront au stade Tre Fontane.

Les confrontations précédentes entre les deux équipes sont favorables à la Roma. Le club romain a déjà affronté le Servette lors des qualifications de la Ligue des champions féminine et s'est imposé avec autorité à chaque fois.

La tâche s'annonce difficile pour le Servette, mais les équipes suisses ont déjà montré par le passé qu'elles savaient créer la surprise sur la scène européenne. Toro Maspero devra trouver les bonnes solutions pour contenir une Roma qui laisse rarement des espaces à domicile.

Les options pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming sont indiquées ci-dessous.

Actualités des équipes

Roma vs Servette compositions

4-2-3-1
Roma crest
Roma
ROM
Formation
Servette crest
Servette
SER
4-3-3
R. BaldiR. Balditeam-logoF. Thoegersenteam-logoE. Olivieroteam-logoS. Oladipoteam-logoE. Otteyteam-logoG. Greggiteam-logoM. DomsM. GiuglianoM. GiuglianoA. PilgrimA. Pilgrimteam-logoA. Rieketeam-logoK. van Doorenteam-logoJ. Weimarteam-logoD. Bourmateam-logoL. Ballesteteam-logoE. Nakkachteam-logoB. Simonteam-logoP. Serranoteam-logoG. Karchouniteam-logoP. Hernandezteam-logoJ. MarchaoG. MarinelliG. Marinelliteam-logoM. Sobal
Servette crest
Servette
SER
4-2-3-1
Roma

Onze de départ

Servette

Remplaçants

Entraineur

  • G. Piovani
  • C. Toro Maspero

Du côté de la Roma, Gianpiero Piovani n'a signalé aucune absence pour blessure ou suspension. Le onze de départ probable n'a pas encore été communiqué et sera actualisé dans les heures précédant le coup d'envoi.

Du côté du Servette, Cristian Toro Maspero n'a fourni aucune indication officielle sur l'état de son effectif. Là encore, les dernières informations sur les joueuses convoquées seront disponibles à l'approche du match.

Forme du moment

ROM

ROM - Forme

MIL
V4-2
JUV
V2-5
CHE
D2-0
NAP
V2-1
COM
V0-4
But marqué (encaissé)
15/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SER

SER - Forme

PRA
D3-2
PRA
V3-0
OLL
D0-8
HBK
D5-1
OUD
V5-1
But marqué (encaissé)
11/17
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Roma aborde ce rendez-vous européen sur une série positive : quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, entre Serie A et Ligue des champions féminine. Son dernier résultat est un net succès 4-0 contre le Calcio Como 1907 en championnat. Auparavant, la Roma avait battu le Napoli Femminile 2-1 et la Juventus 5-2, faisant preuve d'une belle efficacité offensive. Son seul revers est survenu face à Chelsea en Ligue des champions féminine, avec une défaite 2-0.

Le Servette affiche un bilan de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties, toutes en compétitions européennes. Son résultat le plus récent est une victoire 5-1 contre l'Oud-Heverlee Leuven en Ligue des champions féminine. Les Suissesses ont toutefois subi de lourdes défaites face à l'OL Lyon (0-8) et au HB Køge (1-5), avec un total de onze buts marqués et dix-sept encaissés.

Confrontations précédentes

Face à face

RomaNulServette
2
0
0
Women's Champions League Qualification
Servette badge
Servette
SER
2
Roma badge
Roma
ROM
7
FDM
Women's Champions League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
3
Servette badge
Servette
SER
1
FDM
10Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

La dernière confrontation entre la Roma et le Servette remonte au 26 septembre 2024, lorsque la Roma s'était imposée 7-2 sur le terrain des Suissesses lors des qualifications de la Ligue des champions féminine. Quelques jours plus tôt, le 18 septembre, la Roma avait déjà battu le Servette 3-1 à domicile lors du match aller. Sur les deux rencontres disputées entre les deux équipes, la Roma s'est imposée deux fois, inscrivant dix buts et en encaissant trois.

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
422030+38
N
V
N
V
3
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
N
V
4
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
N
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
D
6
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
413064+26
V
N
N
N
7
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
N
V
N
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
N
V
N
9
InterInterINT
311127-54
D
N
V
10
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
N
N
N
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
D
V
D
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
14
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
402215-42
N
N
D
D
15
Paris FCParis FCPAR
4022510-52
D
N
N
D
16
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
D
N
D
17
RomaRomaROM
301208-81
D
D
N
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
N
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des champions féminine, la Roma occupe actuellement la 17e place, tandis que le Servette est 13e.

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