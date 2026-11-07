Comment regarder Real Salt Lake contre LA Galaxy avec un VPN

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Avant-match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 19:00 America First Field

Real Salt Lake reçoit LA Galaxy à l’America First Field de Salt Lake City pour un match de la Conférence Ouest de Major League Soccer aux enjeux importants pour les deux clubs en cette fin de saison régulière.

L’équipe de Pablo Mastroeni aborde cette rencontre après une défaite 2-1 face aux San Jose Earthquakes lors de sa dernière sortie, le 31 octobre. Avant ce revers, RSL restait sur une belle série de trois victoires consécutives contre Austin FC, St. Louis City et Sporting Kansas City.

Le Galaxy arrive dans l’Utah en bien meilleure forme que ne le laisse penser sa place dans la conférence. L’équipe de Greg Vanney a battu Austin FC 4-1 lors de son dernier match, après un nul 2-2 face à Los Angeles FC lors d’El Tráfico et deux victoires consécutives contre Portland Timbers et San Diego FC.

Au classement de la Conférence Ouest, Real Salt Lake occupe la 11e place et LA Galaxy la septième. Les deux équipes ont donc beaucoup à jouer alors que se dessine le tableau de la phase finale.

Les deux clubs se sont déjà affrontés cette saison, LA Galaxy s’imposant 2-1 à domicile en avril. Vanney espère voir son équipe confirmer sa récente efficacité offensive sur le terrain adverse, tandis que Mastroeni attend une réaction après la défaite face à San Jose.

Les informations concernant la diffusion de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. Consultez les dernières informations ci-dessous dès qu’elles seront confirmées.

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