Comment regarder Norvège - pays de Galles avec un VPN

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Avant-match

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

La Norvège reçoit le pays de Galles à l’Ullevaal Stadion d’Oslo lors de la phase de groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes cherchent à améliorer leur classement dans le groupe A4 avant la fin de cette fenêtre internationale.

La Norvège de Staale Solbakken peine à trouver de la régularité dans cette campagne de Ligue des nations, avec une seule victoire lors de ses quatre derniers matches de groupe. Elle a besoin de points pour éviter de terminer dernière du groupe.

Le pays de Galles de Craig Bellamy arrive à Oslo après avoir battu la Norvège 2-1 lors du match aller en octobre, un résultat qui lui donne de réelles raisons d’y croire avant ces retrouvailles. Troisième du groupe, le pays de Galles n’est toutefois pas encore à l’abri de la relégation.

La Norvège a tendance à encaisser des buts, comme l’ont montré ses derniers matches, et le pays de Galles cherchera à exploiter cette faiblesse à l’extérieur. Les Gallois ont toutefois eux aussi des fragilités défensives à gérer.

La situation générale du groupe A4 donne un enjeu supplémentaire à cette rencontre. Le Portugal a déjà décroché sa place en quarts de finale et lutte pour la première place, tandis que les équipes derrière lui se battent pour éviter la relégation. Chaque point compte pour la Norvège comme pour le pays de Galles.

L’équipe de Bellamy a montré qu’elle pouvait rivaliser à ce niveau. Une deuxième victoire contre la Norvège en l’espace de six semaines renforcerait considérablement ses chances de maintien en Ligue des nations.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Norvège - pays de Galles en direct, notamment l’heure du coup d’envoi, les informations sur les effectifs et la forme récente des deux équipes.

Actualité des équipes et effectifs