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Ligue des Champions
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Regardez Juventus contre OL Lyonnes en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Juventus vs OL Lyonnes
Juventus
OL Lyonnes
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des champions féminine entre la Juventus et OL Lyonnes : horaire du coup d’envoi et dernières nouvelles des deux équipes

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Ligue des Champions - Journée 4
Juventus Training Center

Juventus - OL Lyon est diffusé en direct sur Disney+. Voici les informations pour suivre le match en streaming.

La Juventus reçoit l’OL Lyon au Juventus Training Center de Vinovo pour une rencontre de l’UEFA Women’s Champions League. Les deux équipes se retrouvent dans une compétition qui suscite un intérêt croissant, y compris en Italie.

La Juventus d’Isaac Guerrero aborde ce rendez-vous dans une forme irrégulière. Trois victoires lors des cinq derniers matches, mais aussi deux lourdes défaites en Serie A, dont un revers 5-2 face à la Roma, donnent une image moins solide que ne le laisse penser son parcours européen.

Le succès 4-1 contre l’Austria Wien W en Ligue des champions est le résultat européen le plus récent de la Juventus. Un signe d’efficacité que l’équipe devra confirmer face à des adversaires d’un tout autre niveau.

Le Lyon de Jonatan Giraldez se présente, lui, dans une forme exceptionnelle. Cinq victoires lors des cinq derniers matches, dont un net succès 6-0 contre l’Inter en Women’s Champions League, témoignent de la domination de l’équipe en France comme en Europe.

En Première Ligue, les Françaises ont écrasé le PSG 4-0 et Marseille 5-0, confirmant une supériorité qui va bien au-delà de quelques actions isolées. Lyon occupe actuellement la deuxième place de son groupe de Ligue des champions, la Juventus la cinquième.

Pour ne rien manquer de cette affiche, voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Actualités des équipes

Juventus vs OL Lyonnes Équipes probables

Entraineur

  • I. Guerrero

Du côté de la Juventus, l’entraîneur Isaac Guerrero n’a pas encore communiqué sa composition officielle. Aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour le moment : les mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Chez les visiteuses, Jonatan Giraldez n’a pas encore dévoilé la composition probable de Lyon. Aucune communication officielle concernant des absences ou des indisponibilités n’a été faite pour les Françaises non plus.

Forme du moment

JUV

JUV - Forme

COM
D2-4
ROM
D2-5
WIE
V1-4
FIO
V1-2
SAS
V2-1
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
OLL

OLL - Forme

PSG
V0-4
MSO
V5-0
INT
V6-0
MON
V2-5
LEN
V1-7
But marqué (encaissé)
27/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La Juventus a enregistré trois victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa victoire la plus récente remonte au 7 novembre, face à Sassuolo (2-1) en Serie A, tandis qu’en Ligue des champions, elle a battu l’Austria Wien W 4-1. Lors de ses deux défaites, toutes deux en championnat, la Juventus a encaissé neuf buts face à la Roma (5-2) et au Calcio Como 1907 (4-2).

Lyon a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 22 buts et n’en concédant qu’un seul. Son résultat le plus récent est une victoire 7-1 contre Lens en Première Ligue, le 7 novembre. En Ligue des champions, les Françaises ont écrasé l’Inter 6-0, tandis qu’en championnat, elles ont battu le PSG 4-0 et Montpellier 5-2.

Confrontations directes

Face à face

JuventusNulOL Lyonnes
1
3
1
Ligue des Champions
Juventus badge
Juventus
JUV
3
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
3
FDM
Ligue des Champions
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FDM
Ligue des Champions
Juventus badge
Juventus
JUV
1
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
1
FDM
Ligue des Champions
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
3
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FDM
Ligue des Champions
Juventus badge
Juventus
JUV
2
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
1
FDM
7Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 19 novembre 2025, lorsque la Juventus et l’OL Lyon se sont quittés sur un nul 3-3 en Women’s Champions League. Sur leurs cinq rencontres les plus récentes, Lyon compte deux victoires contre une pour la Juventus, ainsi que deux matches nuls. Les confrontations de 2022 ont donné lieu à des résultats serrés : un nul 1-1 au Juventus Stadium, un 0-0 en France et une victoire de chaque côté lors des demi-finales de cette édition.

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
422095+48
V
N
V
N
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
422030+38
N
V
N
V
4
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
N
V
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
N
V
6
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
D
7
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
413085+36
V
N
N
N
8
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
413074+36
V
N
N
N
9
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
412184+45
D
N
V
N
10
RomaRomaROM
411228-64
V
D
D
N
11
InterInterINT
4112311-84
D
D
N
V
12
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
D
V
D
13
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
14
ServetteServetteSER
4103616-103
D
V
D
D
15
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
402215-42
N
N
D
D
16
Paris FCParis FCPAR
4022511-62
D
N
N
D
17
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
D
N
D
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
N
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

Dans la phase de groupes de la Women’s Champions League, Lyon occupe actuellement la deuxième place, tandis que la Juventus est cinquième.

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