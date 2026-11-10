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Ligue des Champions - Journée 4 11 nov. 2026 - 15:00 Juventus Training Center

Juventus - OL Lyon est diffusé en direct sur Disney+. Voici les informations pour suivre le match en streaming.

La Juventus reçoit l’OL Lyon au Juventus Training Center de Vinovo pour une rencontre de l’UEFA Women’s Champions League. Les deux équipes se retrouvent dans une compétition qui suscite un intérêt croissant, y compris en Italie.

La Juventus d’Isaac Guerrero aborde ce rendez-vous dans une forme irrégulière. Trois victoires lors des cinq derniers matches, mais aussi deux lourdes défaites en Serie A, dont un revers 5-2 face à la Roma, donnent une image moins solide que ne le laisse penser son parcours européen.

Le succès 4-1 contre l’Austria Wien W en Ligue des champions est le résultat européen le plus récent de la Juventus. Un signe d’efficacité que l’équipe devra confirmer face à des adversaires d’un tout autre niveau.

Le Lyon de Jonatan Giraldez se présente, lui, dans une forme exceptionnelle. Cinq victoires lors des cinq derniers matches, dont un net succès 6-0 contre l’Inter en Women’s Champions League, témoignent de la domination de l’équipe en France comme en Europe.

En Première Ligue, les Françaises ont écrasé le PSG 4-0 et Marseille 5-0, confirmant une supériorité qui va bien au-delà de quelques actions isolées. Lyon occupe actuellement la deuxième place de son groupe de Ligue des champions, la Juventus la cinquième.

Pour ne rien manquer de cette affiche, voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Actualités des équipes

Du côté de la Juventus, l’entraîneur Isaac Guerrero n’a pas encore communiqué sa composition officielle. Aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour le moment : les mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Chez les visiteuses, Jonatan Giraldez n’a pas encore dévoilé la composition probable de Lyon. Aucune communication officielle concernant des absences ou des indisponibilités n’a été faite pour les Françaises non plus.

Forme du moment

La Juventus a enregistré trois victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa victoire la plus récente remonte au 7 novembre, face à Sassuolo (2-1) en Serie A, tandis qu’en Ligue des champions, elle a battu l’Austria Wien W 4-1. Lors de ses deux défaites, toutes deux en championnat, la Juventus a encaissé neuf buts face à la Roma (5-2) et au Calcio Como 1907 (4-2).

Lyon a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 22 buts et n’en concédant qu’un seul. Son résultat le plus récent est une victoire 7-1 contre Lens en Première Ligue, le 7 novembre. En Ligue des champions, les Françaises ont écrasé l’Inter 6-0, tandis qu’en championnat, elles ont battu le PSG 4-0 et Montpellier 5-2.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 19 novembre 2025, lorsque la Juventus et l’OL Lyon se sont quittés sur un nul 3-3 en Women’s Champions League. Sur leurs cinq rencontres les plus récentes, Lyon compte deux victoires contre une pour la Juventus, ainsi que deux matches nuls. Les confrontations de 2022 ont donné lieu à des résultats serrés : un nul 1-1 au Juventus Stadium, un 0-0 en France et une victoire de chaque côté lors des demi-finales de cette édition.

Classement

Dans la phase de groupes de la Women’s Champions League, Lyon occupe actuellement la deuxième place, tandis que la Juventus est cinquième.