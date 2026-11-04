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Regardez Bristol City contre Wolverhampton Wanderers en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Bristol City vs Wolverhampton
Bristol City
Wolverhampton
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Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match de Championship entre Bristol City et Wolverhampton Wanderers aujourd’hui.

Comment regarder Bristol City contre Wolverhampton Wanderers avec un VPN

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Présentation du match

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Championship - Journée 14
Ashton Gate

Wolverhampton Wanderers se déplace à Ashton Gate pour affronter Bristol City en Championship. L’équipe de Cesar Peixoto espère poursuivre sur sa bonne dynamique récente.

Wolverhampton arrive à Bristol à la septième place du classement. Avec une seule défaite lors de ses quatre derniers matches de Championship, le club est pleinement engagé dans la course à la montée.

Bristol City, entraîné par Michael Skubala, occupe la quinzième place et a besoin d’un résultat positif pour enrayer une baisse de régime qui ne lui a valu qu’une victoire lors de ses cinq derniers matches.

Lors de son dernier match, Bristol City s’est certes imposé 2-3 à domicile face à Bolton Wanderers, mais les deux défaites consécutives contre Sheffield United et Blackburn Rovers qui l’ont précédé ont de quoi inquiéter Skubala.

Wolverhampton, à l’inverse, aborde cette rencontre avec de l’élan. Sa victoire 3-0 face à Cardiff City lors de sa dernière sortie a confirmé qu’il compte parmi les équipes les plus régulières du championnat depuis un mois.

Les deux clubs se sont affrontés en compétition ces dernières années, Wolverhampton remportant leurs deux dernières confrontations. Peixoto espérera que cette familiarité nourrira la confiance de son équipe plutôt que sa suffisance.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Championship en direct.

Actualité des équipes et effectifs

Bristol City vs Wolverhampton Équipes probables

Entraineur

  • M. Skubala

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