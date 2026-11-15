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UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belgique-Italie sera diffusé en clair sur Rai 1, avec un streaming en direct gratuit disponible sur RaiPlay.

Le stade Roi Baudouin de Bruxelles accueille dimanche le choc décisif du groupe 1 de la Ligue des nations A de l’UEFA entre la Belgique et l’Italie. La qualification pour les quarts de finale étant encore incertaine, les deux équipes ont tout à jouer.

L’Italie arrive à Bruxelles en grande forme après avoir battu la France 3-1 à San Siro jeudi soir. Francesco Esposito a été le grand protagoniste de la rencontre avec un doublé : un premier but à la 26e minute, puis un penalty décisif à la 75e. Il a ainsi permis à l’Italie de renverser la situation après l’ouverture du score d’Olise.

Roberto Mancini a montré qu’il savait lire le match : en laissant 65 % de la possession aux Français, son équipe a exploité les transitions verticales avec une précision redoutable. Davide Frattesi a inscrit le but du 2-1 à la 63e minute, une minute après l’entrée de Federico Dimarco, auteur de la passe décisive.

De son côté, la Belgique a décroché trois points importants en Turquie jeudi, en s’imposant 2-1 grâce à Jeremy Doku et Charles De Ketelaere. Mark van Bommel ramène à Bruxelles une équipe désormais à neuf points qui, en cas de victoire, décrocherait son billet pour les quarts de finale indépendamment des autres résultats.

Romelu Lukaku n’a pas fait le déplacement à Izmir en raison d’un problème à la hanche, et van Bommel espère le récupérer pour cette rencontre. Doku, de retour après une longue blessure, a quant à lui déjà montré qu’il était en forme.

Au classement, un seul point sépare désormais l’Italie et la Belgique : l’Italie mène le groupe avec dix points, les Diables Rouges suivent avec neuf. Une victoire belge bouleverserait la donne ; un match nul ou une défaite laisserait la première place à l’Italie.

Voici toutes les informations pour suivre Belgique-Italie à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Du côté de la Belgique, Mark van Bommel n’a pas encore communiqué de composition probable ni donné d’informations officielles sur les blessures ou les suspensions. Romelu Lukaku a manqué le déplacement en Turquie en raison d’un problème à la hanche, et sa disponibilité pour ce match sera évaluée dans les heures précédant le coup d’envoi. D’autres informations seront communiquées à l’approche de la rencontre.

Roberto Mancini n’a pas non plus dévoilé son onze de départ. Le staff technique de l’Italie actualisera la liste des joueurs disponibles en fonction des dernières évaluations physiques avant le match. Les éventuelles blessures ou suspensions seront communiquées dans les heures précédant le coup d’envoi.

État de forme

La Belgique compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue des nations. Son dernier résultat positif remonte à jeudi, avec une victoire 2-1 en Turquie. Auparavant, les Diables Rouges avaient subi une lourde défaite 4-1 face à la France, mais avaient battu la Turquie 3-0 à domicile en octobre. Sur ces cinq rencontres, la Belgique a marqué huit buts et en a encaissé sept.

L’Italie a enregistré quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières sorties. Elle reste sur un succès 3-1 face à la France à San Siro jeudi, après le nul 1-1 obtenu au Parc des Princes le mois dernier. Sur cette période, l’équipe de Mancini a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 25 septembre 2026, lorsque la Belgique s’était imposée 2-0 sur le terrain de l’Italie lors de la phase de groupes de cette même Ligue des nations. Sur les cinq derniers duels entre les deux sélections, chacune compte deux victoires, pour un match nul. Les rencontres les plus récentes ont toutes eu lieu en Ligue des nations entre 2024 et 2026.

Classement

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Italie ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V N V D 2 France FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V N V V 3 Belgique BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquie TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Au classement du groupe 1 de la Ligue des nations A de l’UEFA, l’Italie occupe la première place et la Belgique la troisième.