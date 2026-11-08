Comment regarder Atlético de Madrid contre le FC Barcelone avec un VPN

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Avant-match

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

L’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone au Riyadh Air Metropolitano pour un match de Liga qui pèse lourd en haut du classement. Le Barça arrive en tête du championnat, devant l’Atlético, deuxième. Une victoire de l’une ou l’autre équipe enverrait un signal fort dans la course au titre.

L’équipe de Diego Simeone aborde ce rendez-vous dimanche après une défaite 0-2 face au Bayern Munich en Ligue des champions. Elle s’est toutefois montrée solide sur la scène nationale, remportant trois de ses quatre derniers matches de championnat. Le Metropolitano reste une forteresse et Simeone comptera sur l’organisation défensive de son équipe pour contrarier une attaque barcelonaise en grande forme.

Le FC Barcelone de Hansi Flick a inscrit six buts face au Deportivo Alavés le week-end dernier, avant d’enchaîner avec une victoire 3-0 contre Aston Villa en Ligue des champions en milieu de semaine. Les Blaugrana jouent avec confiance et représentent une véritable menace sur tout le terrain, Lamine Yamal et Raphinha posant des problèmes à toutes les défenses qu’ils affrontent.

En dehors du terrain, les relations entre les deux clubs se sont considérablement apaisées après un été tendu, dominé par le feuilleton du transfert de Julian Alvarez. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, conduira une délégation à Madrid dimanche. Les dirigeants des deux clubs partageront un déjeuner avant le match pour afficher publiquement le rétablissement de leurs relations.

La liste des blessés du FC Barcelone ajoute une part d’incertitude. Jules Kounde, Dani Olmo et Rodri sont tous indisponibles, ce qui oblige Flick à revoir ses options, tandis que l’Atlético devra se passer de Cristian Romero en défense.

Cette rencontre pourrait avoir des répercussions importantes sur la course au titre. L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a déjà reconnu qu’il souhaitait voir les deux équipes perdre des points, ce qui en dit long sur les enjeux.