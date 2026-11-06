OH Louvain

Comment regarder OH Leuven contre KV Mechelen avec un VPN

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Présentation du match

First Division A - Journée 11 7 nov. 2026 - 12:15 King Power at Den Dreef

OH Leuven reçoit KV Mechelen au King Power at Den Dreef, à Louvain, pour une rencontre de Division 1A qui revêt une réelle importance pour les deux équipes dans l’élite belge.

L’équipe de Timmy Simons aborde ce match sur une dynamique positive. Louvain a remporté deux de ses cinq dernières rencontres de championnat, dont la plus récente, gagnée 2-1 sur le terrain de Saint-Trond, et cherchera à s’appuyer sur cette confiance à domicile.

KV Mechelen arrive en grande forme. L’équipe de Frederik Vanderbiest a remporté trois de ses quatre derniers matches officiels, dont une victoire 3-1 à Courtrai et un succès 1-0 face à Genk, et occupe la dixième place du classement.

Les confrontations entre ces deux clubs sont serrées. Sur leurs cinq dernières rencontres, une seule s’est soldée par la victoire de l’une des deux équipes, les matches nuls ayant été récurrents ces dernières saisons.

Louvain occupe la quatorzième place du classement de la Jupiler League, ce qui fait de cette rencontre un match qu’il ne peut pas se permettre de perdre. Trois points au Den Dreef lui permettraient de réduire l’écart avec KV Mechelen et d’atténuer la pression sur Simons.

Les deux entraîneurs savent parfaitement ce qui est en jeu. Une victoire de l’équipe à domicile marquerait un véritable tournant dans sa saison, tandis que KV Mechelen a la forme nécessaire pour lui compliquer la tâche.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder OH Leuven contre KV Mechelen.

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