Comment regarder Burnley - Blackburn Rovers avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de service VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Championship - Journée 16 22 nov. 2026 - 07:00 Turf Moor

Burnley reçoit Blackburn Rovers à Turf Moor pour le retour du derby de l’est du Lancashire au calendrier de Championship, l’une des rivalités régionales les plus intenses du football anglais.

L’équipe de Burnley dirigée par Fabio Celestini aborde cette rencontre en mauvaise forme. Burnley a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat, encaissant neuf buts au passage. Sa défaite 5-4 sur le terrain de Cardiff City a porté le dernier coup en date à sa confiance.

Blackburn Rovers, entraîné par Tony Mowbray, occupe le milieu du classement et aborde lui aussi ce match avec des résultats irréguliers. Blackburn a remporté sa dernière rencontre 2-1 contre West Ham United, mais a également subi de lourdes défaites face à Swansea City et West Brom ces dernières semaines.

Burnley occupe la 22e place du classement de Championship, ce qui donne à cette rencontre une importance accrue pour l’équipe à domicile. Une défaite aggraverait ses inquiétudes quant au maintien, à un stade de la saison où les résultats commencent à peser.

Blackburn présente le meilleur bilan récent dans les confrontations directes, avec deux victoires lors des quatre derniers duels de Championship entre les deux clubs. La dernière victoire de Burnley à domicile dans ce derby remonte à novembre 2022 : un succès 3-0 à Turf Moor.

Alors que la pression monte sur Burnley et que Blackburn cherche à grimper au classement, le derby de l’est du Lancashire promet l’intensité qui caractérise toujours cette affiche.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Burnley - Blackburn Rovers en direct.

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