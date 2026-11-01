Comment regarder Benfica-Alverca avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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Présentation du match

Liga Portugal - Journée 10 2 nov. 2026 - 15:15 Estadio da Luz

Benfica reçoit Alverca à l’Estadio da Luz, à Lisbonne, pour une rencontre de Liga Portugal entre le deuxième et le dixième du classement. L’équipe de Marco Silva aborde ce match en grande forme sur la scène nationale et devrait avoir l’occasion de conforter ses ambitions pour le titre face à un adversaire qui peine à trouver de la régularité ces dernières semaines.

Benfica a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, en marquant beaucoup et en encaissant peu de buts. Son attaque s’est montrée efficace, et la profondeur de son effectif au milieu et devant offre à Silva de nombreuses options alors que le calendrier s’intensifie.

Alverca arrive à Lisbonne après une défaite 1-0 contre Arouca lors de sa dernière sortie en Liga Portugal. Le club a également été éliminé de la Coupe du Portugal par Tondela. L’équipe de Sergio Ferreira devra montrer bien davantage que ces dernières semaines si elle veut inquiéter ses hôtes.

Les confrontations directes n’ont rien de rassurant pour les visiteurs non plus. Benfica a remporté les trois derniers duels entre les deux équipes, dont une victoire 2-1 dans ce même stade en février 2026.

Alors qu’Alverca doit également composer avec des suspensions et des incertitudes liées à des blessures avant cette rencontre, la tâche s’annonce ardue pour l’effectif de Ferreira. Benfica, de son côté, est privé de plusieurs joueurs, mais conserve largement assez de qualités pour aligner un onze compétitif.

Pour les supporters qui souhaitent suivre la rencontre, voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Benfica-Alverca, notamment les possibilités de diffusion en direct et l’heure du coup d’envoi.

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