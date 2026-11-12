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UEFA Nations League A
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Wembley
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Regarder Angleterre-Croatie en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
UEFA Nations League A

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match Angleterre-Croatie de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA aujourd’hui.

Comment regarder Angleterre-Croatie avec un VPN

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Présentation du match

crest
UEFA Nations League A - Journée 5
Wembley

L’Angleterre reçoit la Croatie au stade de Wembley jeudi soir, dans le groupe A3 de la Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe de Thomas Tuchel cherchera à consolider sa position au classement du groupe.

L’événement revêt une importance qui dépasse le match lui-même. Harry Kane doit battre le record de sélections en équipe d’Angleterre masculine détenu de longue date par Peter Shilton lorsqu’il honorera sa 126e sélection. Il dépassera ainsi le légendaire gardien, détenteur du record depuis 1989. Une cérémonie spéciale est prévue avant le match à Wembley, en présence de Shilton, pour marquer cette passation.

Le sacre de Kane au Ballon d’Or sera également célébré devant le public anglais, ajoutant une dimension festive à une soirée déjà historique pour le football anglais. L’attaquant du Bayern Munich vise les 100 buts en sélection et ne montre aucun signe de ralentissement.

La Croatie de Slaven Bilic arrive après une campagne difficile en Ligue des nations. Ses récentes confrontations avec l’Angleterre ont été à sens unique et les visiteurs devront nettement élever leur niveau pour éviter une nouvelle lourde défaite à Wembley.

Le jeune effectif anglais continue d’attirer l’attention. Rio Ngumoha, 18 ans, a de nouveau été convoqué après avoir impressionné en club, notamment lors de la victoire de Liverpool contre Villarreal en Ligue des champions, où il s’est particulièrement illustré. Il aura à cœur de rejouer en sélection.

Jude Bellingham apporte au milieu de terrain anglais la qualité qu’il démontre au Real Madrid, tandis que Declan Rice en constitue le point d’ancrage. L’Angleterre aborde cette rencontre avec une réelle profondeur d’effectif et sur une bonne dynamique.

Angleterre vs Croatie compositions

4-2-3-1
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Formation
Croatie crest
Croatie
CRO
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordDan BurnDan BurnL. HallL. HallT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldJ. QuansahJ. QuansahD. RiceD. RiceA. GordonA. GordonJ. BellinghamJ. BellinghamE. AndersonE. AndersonM. RogersM. RogersH. KaneH. KaneD. LivakovicD. LivakovicI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. GvardiolJ. GvardiolJ. StanisicJ. StanisicJ. MisicJ. MisicN. VlasicN. VlasicM. KovacicM. KovacicM. BaturinaM. BaturinaP. SucicP. SucicI. MatanovicI. Matanovic
Croatie crest
Croatie
CRO
4-2-3-1
Angleterre

Onze de départ

Croatie

Remplaçants

Entraineur

  • T. Tuchel
  • S. Bilic

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