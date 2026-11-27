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L'Argentin Nico Paz, milieu de terrain de Côme, figure parmi les noms les plus en vue susceptibles d'être transférés en 2027, alors que Manchester United s'intéresse à lui en prévision d'un éventuel départ de son capitaine portugais Bruno Fernandes d'Old Trafford.

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Selon le journal britannique The Athletic, Paz affiche un niveau remarquable avec Côme et la sélection argentine, avec 11 buts inscrits cette saison, dont un doublé contre Manchester United en octobre, en Ligue des champions.

Les regards se tournent désormais vers le prochain mercato, à l'approche d'une nouvelle année qui comptera deux fenêtres de transferts, l'occasion pour les clubs de redessiner l'avenir de nombreux joueurs et de renforcer leurs effectifs avec des éléments capables de modifier les rapports de force.

Côme avait recruté Paz en provenance du Real Madrid en 2024 pour 6 millions d'euros, l'accord prévoyant des clauses permettant au club madrilène de racheter le joueur lors des trois mercatos estivaux suivants, pour respectivement 8, 9 et 10 millions d'euros.

Ces conditions ont été renégociées en juin : Côme doit désormais verser 60 millions d'euros au Real Madrid, tandis que la clause de rachat a été portée à 80 millions d'euros, son activation étant limitée à l'année 2027.

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D'après des sources proches du dossier, qui se sont confiées au journal sous couvert d'anonymat, Paz ne souhaite pas, pour l'heure, retourner au Real Madrid.

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Il pourrait toutefois changer d'avis s'il obtenait des garanties quant à un rôle de titulaire influent au sein du club madrilène, mais ce n'est pas le cas à ce jour.

Ces mêmes sources précisent que si le Real Madrid n'active pas sa clause de rachat, Côme sera libre de vendre le joueur normalement, tout en soulignant qu'aucun club intéressé n'a jusqu'ici formulé d'offre ni effectué de démarche aussi appuyée que celle de Tottenham Hotspur en 2025.

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Cela s'explique en partie par les circonstances entourant la clause de rachat du joueur, qui compliquent la position des clubs désireux de le recruter.

L'intérêt pour Paz ne cesse néanmoins de grandir, Manchester United l'ayant inscrit sur sa liste d'options potentielles en prévision d'un départ de Bruno Fernandes d'Old Trafford.

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Fernandes a récemment confirmé que les négociations concernant la prolongation de son contrat, qui expire à la fin de la saison 2026-2027, étaient au point mort, bien que Manchester United dispose d'une option lui permettant de prolonger le contrat de 12 mois supplémentaires.

Malgré cela, l'hypothèse d'un départ du Portugais dans les prochains mois reste d'actualité, ce qui pousse le club anglais à étudier les solutions de remplacement disponibles.

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Les sources affirment que le projet de Manchester United et l'attractivité intacte du club constituent des éléments encourageants pour Paz, même si l'équipe n'est peut-être pas sa destination privilégiée à l'heure actuelle.

Une qualification pour la Ligue des champions devrait peser dans sa décision, tandis que le fait que le joueur partage les mêmes agents que l'entraîneur Mauricio Pochettino pourrait faciliter les choses.

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La concurrence pour s'attacher les services du joueur de 22 ans s'annonce néanmoins très rude, et Manchester United dispose par ailleurs d'autres noms susceptibles d'occuper ce même poste.