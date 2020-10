Redknapp : "Avec Bale, le trio de Tottenham est aussi fort que celui de Liverpool"

L'ancien entraîneur des Spurs a hâte de voir le retour du Gallois sous le maillot de Tottenham.

Harry Redknapp a exprimé sa conviction qu'avec l'ajout de Bale, le trio d'attaque de est maintenant aussi bon que celui de . Bale est revenu aux Spurs en septembre, prêté par le pour une saison, après avoir quitté le club pour un record du monde en 2013.

Le joueur de 31 ans a l'occasion de relancer sa carrière dans le nord de Londres, et pourrait être alignépour la première fois avec l'équipe de José Mourinho, qui accueillera ce dimanche.

Les Spurs ont bien entamé leur campagne 2019-20, avec une victoire 6-1 contre à Old Trafford avant la pause internationale, ce qui souligne leur statut de candidat au Top 4. Ils devraient combler l'écart avec le leader du championnat en prenant trois points supplémentaires contre les Hammers.

Redknapp pense que les Spurs pourront se targuer d'une ligne d'attaque aussi puissante que celle des Reds lorsque Bale s'alignera aux côtés de Harry Kane et de Son Heung-min, et il a soutenu le joueur prêté par Madrid pour prouver qu'il peut encore démontrer ses qualités au plus haut niveau.

"Tout va bien, Gareth Bale jouera aujourd'hui son premier match. Et nous devrions tous nous frotter les mains à cette perspective... Je sais que c'est le cas", a déclaré l'ancien patron des Spurs au Sun.

"Quelle ligne d'attaque Jose Mourinho a maintenant - Harry Kane, Son Heung-min et Bale. A mon avis, elle est comparable à celle de Liverpool - et à toutes celles qui existent dans les environs, en fait.

"Imaginez que vous êtes un défenseur et que vous voyez ces trois noms sur la feuille d'équipe. C'est alléchant pour la plupart, mais c'est très difficile pour quiconque essaie de les arrêter.

"J'ai entendu des gens dire que le Bale que nous voyons maintenant ne sera pas celui qui a quitté les Spurs pour le Real Madrid il y a sept ans, mais je ne veux pas de ça.

"Gareth est un garçon naturellement en forme et il prend soin de lui-même. Et même s'il a perdu un demi-mètre d'allure, peut-être même un mètre, et alors ? Il a été si rapide qu'il sera toujours plus rapide que 90 % de ceux qu'il affronte."

Redknapp a ensuite comparé Bale à son ancien coéquipier madrilène Ronaldo, qui joue maintenant en avec la , tout en insistant sur le fait que son jeu ne se limite pas à la vitesse dans le dernier tiers.

"Il y a tellement de choses dans le jeu de Gareth qui me rappellent Ronaldo. C'est effrayant de voir à quel point il est bon, a-t-il ajouté. Il peut ramasser le ballon sur le bord de sa propre surface et avant que vous ne vous en rendiez compte, il a battu une demi-douzaine de joueurs et se retrouve dans celle de l'adversaire.

"Mais tout n'est pas question de rythme, alors oubliez toute idée qu'il ne sera pas la moitié du joueur s'il n'est pas aussi rapide qu'avant. Son pied gauche est comme un marteau de forgeron et il va en frapper quelques-uns à 30 mètres, c'est sûr.

"Et, comme Ronaldo, le reste de son jeu est si bon que vous oubliez aussi combien il est dangereux dans les airs. Oh, et encore une chose pour tous ceux qui pensent que Bale, c'est du passé : Il a quatre ans de moins que Ronaldo."