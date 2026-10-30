Recul inattendu : Gordon perd de son éclat et inquiète au Barça

Anthony Gordon a débuté la saison de manière exceptionnelle avec le Barça, et a rapidement réussi à gagner la confiance des supporters grâce à ses contributions offensives. Mais son niveau a connu une baisse notable au cours des derniers matchs, après que ses passes décisives ont disparu et que son efficacité devant le but a reculé, le voilà désormais appelé à retrouver son éclat et à offrir des prestations à la hauteur de sa grande valeur financière.

Selon le quotidien espagnol « As », Gordon a reçu un accueil exceptionnel de la part des supporters du Barça, après avoir délivré 5 passes décisives au cours des quatre premières journées de championnat. Mais cette réussite n'a pas duré bien longtemps.

Lors de ses cinq matchs suivants dans la compétition, tout en bénéficiant d'un repos face au Racing, il n'a offert aucun but ; son bilan en matière de buts n'a pas été meilleur, puisqu'il s'est contenté de marquer un seul but face à Getafe, alors que son total de buts attendus s'élevait à 2,29, selon les données du site « StatMuse ».

La situation n'a guère été différente en Ligue des champions, où il a inscrit un seul but face à Galatasaray à Istanbul, après le célèbre crochet de Lamine Yamal, sans ajouter la moindre passe décisive à son compteur.

Le recul de Gordon ne se limite pas aux seuls chiffres : l'aspect le plus inquiétant réside dans la disparition de ces touches qui faisaient la différence lors de ses débuts avec l'équipe.

Malgré des qualités physiques remarquables et sa capacité à se déplacer continuellement sans ballon et à répéter les appels et les efforts, ses décisions dans les situations offensives n'ont pas la qualité escomptée.

Cela prend d'autant plus d'importance au regard du montant du transfert, qui s'est élevé à 70 millions d'euros, le club comptant sur lui, aux côtés de Rodri, comme l'un de ses principaux paris de la saison actuelle.

Les difficultés de Gordon devant le but semblaient en début de saison n'être qu'un faux pas passager, d'autant qu'il a affiché de bons niveaux sous le maillot de la sélection d'Angleterre, et a marqué face à Unai Simón au stade de Wembley, tout comme il a fait trembler les filets de la Croatie et de la République tchèque.

Mais sa réussite internationale ne s'est pas reflétée sur ses performances avec le Barça, où il a rencontré une difficulté évidente à traduire ses mouvements en buts, et des signes de frustration sont apparus chez lui lors du match face au Séville au stade Sánchez-Pizjuán, au moment où il manquait de tranchant dans de nombreuses situations.

Malgré ces difficultés, les notes attribuées à Gordon sur les sites spécialisés restent bonnes, avec une moyenne de 6,79 en championnat et de 7,09 en Ligue des champions, selon les données du site « StatMuse ».

Ces chiffres reflètent sa capacité à apporter des contributions variées et à aider l'équipe sur différents aspects, mais ils ne masquent pas le problème principal qui réside dans le recul de son influence offensive et dans l'absence de touche décisive.

La pression sur Gordon redouble lorsqu'il s'agit des grands matchs, au cours desquels un joueur de sa valeur est attendu pour faire la différence.

Lors des matchs contre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, il s'est montré actif, s'est bien déplacé et a affiché des signes de danger, mais il a de nouveau souffert d'hésitation et d'un manque de tranchant dans les derniers mètres, un point qu'il doit améliorer afin de prouver qu'il mérite d'être l'un des éléments indispensables de l'équipe.

Le montant du transfert révèle l'ampleur du pari placé par le Barça sur le joueur, après avoir déboursé 70 millions d'euros, en plus de 10 autres millions sous forme de bonus.

De plus, sa capacité à occuper différents postes de la ligne offensive fait de lui une pièce du projet du club sur le long terme, ce qui l'oblige à offrir un rendement plus régulier.

Les matchs contre Aston Villa, le club de la ville dont est originaire Gordon, et contre l'Atlético Madrid la semaine prochaine seront deux étapes importantes pour le joueur afin de retrouver son efficacité offensive et de démontrer sa capacité à répondre aux attentes placées en lui.