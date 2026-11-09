Record historique : la masse salariale du Real Madrid dépasse les prévisions

Après deux saisons consécutives sans le moindre titre, le Real Madrid a réalisé des investissements colossaux sur le marché des transferts de l'été dernier.

Le journal Sport rapporte que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a dépensé généreusement, et que le vestiaire merengue a accueilli Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras, ainsi que d'autres recrues.

Ces recrutements, ajoutés à la prolongation des contrats de certains joueurs majeurs comme Vinícius Júnior, ont entraîné une forte hausse de la masse salariale du club madrilène.

Selon un rapport publié par le site spécialisé 2Playbook, la masse salariale du Real Madrid s'élève cette saison à 707 millions d'euros, en comptabilisant les salaires des joueurs et des staffs techniques.

Ce chiffre représente la masse salariale la plus élevée de l'histoire du club, et il se rapproche du record détenu par le Paris Saint-Germain.

Cette somme représente 57 % du chiffre d'affaires total du club madrilène et 50 % de ses recettes, ce qui la maintient dans les limites et les règles fixées par l'Union européenne de football.

De fait, le Real Madrid prévoit de réaliser des recettes de 1,405 milliard d'euros au cours de cette saison, un chiffre également record. Les bénéfices escomptés par le conseil d'administration, présidé par Florentino Pérez, sont estimés à environ 14 millions d'euros.

Une part importante de ces recettes provient du stade Bernabéu, qui devrait rapporter 420 millions au club, grâce aux abonnements des supporters, à la vente des billets, au musée, aux espaces réservés aux VIP, ainsi qu'à certains événements, comme le match de football américain qui s'est tenu hier dimanche.

Parmi les sources de recettes figurent également les gains tirés de la vente de joueurs, qui ont atteint 155 millions d'euros. La plus grande partie de cet argent provient de joueurs issus des catégories de jeunes du club, comme Nico Paz, Jacobo Ortega, Víctor Muñoz, Gonzalo García et César Palacios.

Le rapport du site 2Playbook précise également que 44,4 millions d'euros de la masse salariale totale de 707 millions d'euros reviennent aux membres du staff technique et aux joueurs de l'équipe de basket-ball, tandis que l'équipe de football féminin représente 8,5 millions d'euros.

Dans ce contexte, l'équipe féminine a enregistré des pertes de 785 000 euros au cours de la saison dernière, tandis que son budget pour la saison en cours est passé à 16 millions d'euros.

Quant à l'équipe de basket-ball, son budget pour la saison en cours est passé à 67 millions d'euros. Les pertes de cette section ont atteint 33 millions d'euros la saison dernière.

Les membres du club madrilène devront approuver l'ensemble de ces comptes lors de l'assemblée générale prévue samedi prochain.