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La star anglaise Jude Bellingham a renforcé sa place dans les annales du Real Madrid, lui qui est devenu l'une des principales armes de l'équipe lors des grands rendez-vous européens.

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Le milieu international a volé la vedette lors de la large victoire du Real Madrid face au club néerlandais du PSV Eindhoven (5-1), mardi, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Menés à la pause, les Madrilènes ont renversé la situation pour s'imposer largement au stade Santiago-Bernabéu.

Bellingham a été l'un des principaux artisans de cette remontée. Laissé sur le banc au coup d'envoi, il a été lancé par l'entraîneur José Mourinho dès le début de la seconde période et a apporté le supplément attendu, inscrivant un superbe but qui a conforté l'avantage des locaux.

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Grâce à ce but, Bellingham porte son total à 11 réalisations en Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid. Il devient ainsi le joueur anglais le plus prolifique du club dans la compétition et dépasse le total cumulé de tous les Anglais qui l'ont précédé sous la tunique blanche, selon le site Defensa Central.

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À lui seul, Bellingham surpasse le bilan de noms illustres de l'histoire du club : David Beckham a marqué deux buts, Steve McManaman cinq, Michael Owen un, tout comme Jonathan Woodgate, soit un total de neuf buts dans la compétition continentale.

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Bellingham traverse une période exceptionnelle : depuis le début de la saison, il totalise sept buts et cinq passes décisives. Il avait également inscrit sept buts avec l'équipe d'Angleterre en Coupe du monde, un record qu'aucun joueur anglais n'avait jamais atteint dans l'histoire de ses participations au Mondial.

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Mourinho n'a pas caché son admiration pour le milieu anglais, qu'il a qualifié après le match contre Eindhoven de « meilleur milieu de terrain du monde ». Une manière de souligner la valeur qu'il représente désormais au sein de l'équipe, notamment grâce à sa capacité à évoluer librement au poste de meneur de jeu, tout en ayant les qualités pour jouer au cœur du milieu.

Bellingham avait lui-même résumé les raisons de sa progression ces derniers mois. Interrogé sur le rôle de Mourinho dans son évolution, il a simplement répondu : « Mourinho, et c'est tout », un message qui traduit sa confiance en son entraîneur et l'influence de leur collaboration.

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Dans le même temps, le Real Madrid a commencé à s'activer pour sécuriser l'avenir de sa star anglaise. La prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2029, est devenue une priorité au club. La direction, tout comme Mourinho, est convaincue qu'il s'agit d'un joueur exceptionnel capable d'écrire une nouvelle page historique, malgré l'intérêt de clubs de Premier League pour ses services, lui qui a déjà repoussé par le passé des offres pour revenir dans son pays.

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