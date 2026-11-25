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Achraf Hakimi, latéral du Paris Saint-Germain, s'est hissé sur un trône marocain prestigieux en dépassant son compatriote Hakim Ziyech, à l'occasion de sa participation à la rencontre face à l'AS Rome en Ligue des champions, ce mercredi soir.

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Enrique a aligné Hakimi dans le onze de départ du Paris Saint-Germain pour la réception de la Roma au Parc des Princes, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Hakimi porte le brassard de capitaine de l'équipe parisienne lors de cette rencontre, en l'absence du capitaine en titre, Marquinhos.

Voici la composition complète : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Mayulu, Ferran Torres.

Hakimi est devenu le joueur marocain le plus capé de l'histoire en coupes d'Europe, en atteignant la barre des 84 matchs, devant Ziyech et ses 83 apparitions, selon les statistiques du site français Stats Foot.

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Hakimi compte 82 matchs disputés en Ligue des champions, auxquels s'ajoutent deux rencontres de Supercoupe d'Europe.

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Il a accumulé ces apparitions sous les maillots du Real Madrid, de l'Inter Milan, du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain.

De son côté, Ziyech, actuellement joueur du club brésilien de Botafogo, a disputé 45 matchs en phase finale de Ligue des champions et 14 en qualifications, ainsi que 17 matchs en Ligue Europa et 6 en qualifications de cette même compétition, en plus d'une rencontre de Supercoupe d'Europe.

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Ziyech a joué ces compétitions européennes avec Chelsea, l'Ajax, Galatasaray, ainsi qu'avec les clubs néerlandais de Twente et Heerenveen.

Un record exceptionnel pour Vitinha

Par ailleurs, Vitinha a établi un autre record exceptionnel : il est devenu le joueur ayant disputé le plus de matchs avec une même équipe sous les ordres d'un seul entraîneur sans en manquer aucun en Ligue des champions, selon Stats Foot.

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Vitinha a pris part à 51 matchs de Ligue des champions avec le PSG sous la direction d'Enrique, et il n'a encore jamais manqué la moindre rencontre disputée par le club parisien avec le technicien espagnol.