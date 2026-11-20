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Le FC Barcelone a reçu des nouvelles peu rassurantes concernant son défenseur danois Andreas Christensen : le club a annoncé qu'il souffrait d'une légère blessure musculaire, ce qui rend sa participation au prochain match face à Villarreal incertaine.

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Christensen avait déjà eu du mal à se débarrasser de ses problèmes physiques. Après son retour sur les terrains, le quotidien espagnol « Sport » a révélé en exclusivité, ce vendredi, qu'il n'avait pas pris part à l'entraînement collectif en raison de quelques douleurs physiques.

Quelques heures après la publication de cette information, le FC Barcelone a publié un communiqué médical confirmant les révélations du journal sur l'état physique du défenseur danois.

« Le joueur de l'équipe première Andreas Christensen souffre de légères douleurs au soléaire de la jambe gauche. Sa participation au prochain match est incertaine et la durée de son indisponibilité dépendra de l'évolution de son état », indique le communiqué officiel.

Dès lors, la présence de Christensen face à Villarreal, dimanche prochain, est fortement compromise, d'autant que la date de son retour reste floue.

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Le club catalan doit effectuer sa dernière séance d'entraînement demain samedi, en vue de la réception de Villarreal, tandis que l'entraîneur Hans Flick tiendra une conférence de presse pour évoquer ce rendez-vous très attendu.

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La défense barcelonaise fait face à des difficultés croissantes cette saison. Hans Flick peine à trouver de la stabilité dans son arrière-garde, les absences à répétition l'ayant contraint à revoir ses plans et à recourir à des solutions inhabituelles lors de certaines rencontres.

Début novembre, plusieurs médias avaient mis en lumière l'évolution des choix défensifs de Flick, expliquant que le technicien allemand devait composer avec un effectif réduit en défense, la direction sportive ayant accepté d'aborder la saison avec seulement huit joueurs dans le secteur défensif : Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo, Alejandro Balde et Xavi Espart.

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Les difficultés ne se limitent pas au nombre d'options disponibles. Le staff technique a également été contraint d'aligner des joueurs à des postes inhabituels, comme on l'a clairement vu face au Deportivo Alavés, lorsque Flick a placé Frenkie de Jong en défense centrale et Brian Fariñas au poste de latéral droit, afin de préserver l'équilibre défensif de l'équipe.

Dans ce contexte, l'entraîneur allemand n'a pas caché son agacement face à la situation de son équipe, soulignant que gérer quatre absences simultanées représentait un défi de taille, surtout au regard de la valeur des joueurs qui manquent à l'appel.

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Flick s'est également dit prêt à utiliser certains joueurs à d'autres postes, citant la volonté de De Jong d'évoluer en défense centrale, ce qui illustre le degré de flexibilité dont le staff technique a besoin pour traverser cette période.