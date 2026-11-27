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Le club allemand du Bayern Munich a publié, ce vendredi soir, un communiqué important au sujet de son joueur Jamal Musiala.

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Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Bayern Munich a indiqué que Musiala souffrait d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite.

« Le staff médical a confirmé que Jamal Musiala souffre d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Il est indisponible jusqu'à nouvel ordre », a précisé le club bavarois.

Le média « tz » assure que Musiala va devoir encaisser un nouveau revers douloureux sur le chemin du retour à son meilleur niveau.

Mercredi dernier, en Ligue des champions face à Lille, Musiala s'est de nouveau blessé au cours de la vingtaine de minutes qu'il a disputées.

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Les craintes se sont confirmées après les examens médicaux passés par le joueur ce vendredi. Selon les informations obtenues par Absolut Bayern, Musiala souffre à nouveau d'une déchirure des fibres musculaires à la cuisse gauche. Le Bayern Munich a confirmé le diagnostic.

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Musiala avait ressenti quelques douleurs dans cette même zone lundi dernier. Au lieu de poursuivre le travail sur le terrain d'entraînement avec ses coéquipiers pour retrouver son niveau physique et technique, le talentueux meneur de jeu va devoir reprendre son programme de rééducation. Il ne sera donc pas en mesure de jouer avant le début de l'année prochaine.

Cette blessure constitue un nouveau coup dur pour Musiala, dans une période très difficile de sa carrière. Le joueur de 23 ans avait déjà été absent pendant huit semaines en raison de la même blessure.

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Musiala avait fait son retour sur les terrains vendredi dernier face à Cologne, lors du match nul 1-1 en Bundesliga. Il devait être réintégré progressivement à la compétition par de courtes apparitions, afin de retrouver les sensations et le rythme du jeu. Mais son corps a une nouvelle fois fait obstacle à ses plans de retour.

Cette nouvelle rechute devrait soulever de nombreuses questions au sein du club : pourquoi les muscles du joueur ne parviennent-ils toujours pas à supporter les charges physiques des matchs ? Comment éviter une nouvelle blessure lors de son prochain retour ? Ou bien l'énorme pression qui pèse sur ses épaules était-elle trop lourde ?

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Cette nouvelle blessure revêt une importance particulière au vu des récents débats sur l'avenir et le niveau de Musiala. Les membres du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness ont publiquement exprimé leurs doutes quant à sa capacité à retrouver le niveau qui était le sien auparavant.

La question d'une baisse de son salaire, qui s'élève à 25 millions d'euros par an, a également été soulevée, alors que son contrat court jusqu'en 2030. Le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen, a adopté une position similaire, quoique sur un ton plus mesuré.

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Ces nouvelles sont également un coup dur pour l'entraîneur du Bayern Munich, le Belge Vincent Kompany.

Alors que l'équipe souffre d'un manque d'effectif en attaque, un Jamal Musiala en bonne condition physique aurait constitué un renfort de taille pour le technicien belge.

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Mais Kompany va devoir se passer une nouvelle fois de son joueur offensif. Pour le match contre Hambourg, prévu demain samedi, Harry Kane (blessure aux ligaments de la cheville), Ismael Saibari (blessure aux ligaments de la cheville), Serge Gnabry (blessure à la cuisse) et Michael Olise (contusion au pied) seront également absents.