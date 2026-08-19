Le Français Moussa Diaby, ailier d'Al-Ittihad, est plus proche que jamais d'un départ du club lors de l'actuel mercato estival, après un rebondissement inattendu concernant son avenir.

Le journaliste saoudien Majed Hood a affirmé que le club allemand du Bayer Leverkusen était entré dans des négociations accélérées avec Al-Ittihad, en vue de recruter Moussa Diaby lors du mercato estival en cours.

Le journaliste saoudien a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que l'ailier français quitterait très probablement le fief des « Tigres », d'autant qu'Al-Ittihad a commencé à chercher un remplaçant.

Le Bayer Leverkusen était entré en négociations avec Al-Ittihad pour recruter Diaby depuis le début de l'actuel marché des transferts estival, mais ces négociations s'étaient largement arrêtées au cours de la dernière période.

Diaby joue pour Al-Ittihad depuis l'été 2024, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance du club anglais d'Aston Villa, jouant un rôle de premier plan dans le sacre du club en Saudi Pro League et en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Toutefois, le niveau de l'ailier français a fortement baissé lors de la saison dernière, ce qui a associé son nom à un transfert vers certains clubs, dont le plus notable était l'Inter Milan, avant que le Bayer Leverkusen n'intervienne pour le recruter.

Le joueur de 27 ans fera son retour au Bayer Leverkusen 3 ans après l'avoir quitté, lui qui y a évolué entre 2019 et 2023, avant de rejoindre Aston Villa, qu'il a quitté pour Al-Ittihad à l'été 2024.

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